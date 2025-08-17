10 أطعمة ومشروبات تساعد على النوم المثالي

كشفت خبيرة التغذية الروسية إيرينا بوبكوفا أن تناول عشاء مناسب قد يسهم في تحسين جودة النوم.

الأطعمة المفيدة قبل النوم هي:

الخضروات والفواكه: مثل الموز، الكيوي، والكرز الحامض، وذلك لاحتوائها على الميلاتونين والمغنيسيوم الذي يساعد على الاسترخاء.

الكربوهيدرات المعقدة: مثل دقيق الشوفان، والبطاطا الحلوة، والتي تساعد الجسم على الانتقال بسلاسة إلى وضع الراحة.

الأطعمة الغنية بالتريبتوفان: مثل الديك الرومي، بذور اليقطين، واللوز، لأنها تساهم في إنتاج هرمون النوم.

شاي الأعشاب: مثل البابونج وبلسم الليمون، لتهدئة الجهاز العصبي، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها مساء:

اللحوم الدهنية والنقانق، لأنها صعبة الهضم وتؤثر على النوم.

القهوة، الشاي المركز، والشوكولاتة، لاحتوائها على الكافيين الذي ينشط الجسم ويعيق النوم. ينصح بتجنب هذه المنتجات بعد الساعة الثانية ظهرا أو الأفضل بعد الثانية عشرة ظهرا لمن يعاني من صعوبة النوم.

الأطعمة الحارة والمالحة، لأنها تسبب العطش وعدم الراحة ليلا.

الحلويات والخبز الأبيض، لأنها ترفع مستوى السكر في الدم بشكل حاد وتعيق النوم.

وتنصح الطبيبة بتناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، مع اختيار أطباق خفيفة خالية من هذه الأطعمة.

وتوصي باتباع ثلاث قواعد بسيطة عند تناول العشاء لضمان نوم هادئ:

الخفيف: تناول البروتينات قليلة الدهون مثل الأسماك والدجاج، مع الخضراوات الطازجة.

المتوازن: الجمع بين الكربوهيدرات المعقدة وبعض الدهون الصحية مثل الأفوكادو والمكسرات.

الوقت: تناول العشاء قبل النوم بساعتين إلى ثلاث ساعات، لضمان هضم الطعام بشكل كامل.

وتؤكد الطبيبة: "العشاء المثالي لنوم هانئ هو عشاء خفيف ومتوازن. عند تعديل النظام الغذائي وفق هذه القواعد، ستلاحظ تحسناً في النوم خلال أيام قليلة".

