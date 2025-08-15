ماذا يحدث لسموم الكبد عند تناول هذا االعصير؟

يُعتبر الكبد هو المسؤول الرئيسي عن تصفية السموم من الجسم. عندما تشرب عصير البنجر، فإنك تزود جسمك بمجموعة من المركبات الطبيعية التي تدعم هذه العملية الحيوية، بحسب تايمز أوف إنديا.

كيف يساعد عصير البنجر الكبد؟

يحتوي عصير البنجر على عدة مكونات رئيسية تعمل على تعزيز وظائف الكبد وحمايته من التلف:

البيتالينات (Betalains):

هي الصبغة التي تعطي البنجر لونه الأحمر الداكن، وهي مضادات أكسدة قوية جدًا. تعمل هذه المركبات على حماية خلايا الكبد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، كما تساعد على تحفيز إنزيمات الكبد المسؤولة عن تكسير السموم، مما يسهل على الكبد التخلص منها.

البيتين (Betaine):

هذا المركب يساعد الكبد على معالجة الدهون ومنع تراكمها، خاصة في حالات الكبد الدهني. فهو يدعم عمليات إزالة السموم الطبيعية في الجسم ويحمي خلايا الكبد من التلف.

النترات (Nitrates):

تتحول النترات الموجودة في البنجر إلى أكسيد النيتريك في الجسم، مما يساهم في توسيع الأوعية الدموية. هذا يحسن تدفق الدم إلى الكبد، ويضمن حصوله على إمدادات كافية من الأكسجين والمواد الغذائية التي يحتاجها لأداء وظائفه بشكل فعال.

الألياف الغذائية

يحتوي البنجر على الألياف، التي تعمل على تحسين عملية الهضم وتساعد في تنقية الأمعاء، هذا يقلل من العبء على الكبد، حيث يتم إخراج بعض السموم عن طريق الجهاز الهضمي.

