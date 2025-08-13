"حارب الحر من غير تكييف".. 5 حيل ذكية لتبريد المنزل

كتب - سيد متولي

مع ارتفاع درجات الحرارة الفترة الحالية والشعور بالحر الشديد، يبحث العديد من المصريين عن بعض الحيل الذكية لتبريد المنزل دون الحاجة إلى تكييف.

وبحسب موقع efficiencyvermont، إليك 5 حيل ذكية لتبريد المنزل دون الحاجة إلى تكييف.

افتح نوافذك في الليل

استغل أمسيات الصيف وافتح نوافذك لتلطيف الجو، هذا يساعد أيضا على النوم بشكل أفضل، سيدور الهواء البارد طوال الليل، ما يسمح لك ببدء يومك بنشاط وبرودة في منزلك صباحًا، لكن لا تنس إغلاق النوافذ والستائر قبل أن ترتفع درجة الحرارة في الصباح.

اغلق الستائر

شمس الصيف تُدخل الحرارة مباشرة عبر نوافذك، احجب الحرارة بالستائر خلال ساعات الذروة للحفاظ على برودة منزلك دون الحاجة إلى مكيف هواء، هذه طريقة تبريد طبيعية، وهي من أرخص وأبسط الطرق للحفاظ على برودة منزلك في الصيف.

استخدم مراوحك في الأماكن الصحيحة

تُبقي المراوح الهواء يتحرك، بدلا من تبريده، وجّه الهواء مباشرة نحو الأشخاص للحصول على تأثير تبريد، أو جهّز مراوحك لسحب الهواء البارد من الخارج (أو من جزء أبرد من المنزل) إلى المناطق الدافئة.

اطفئ الأضواء

يجب عليك إطفاء الأضواء في الغرف غير المستخدمة، إذ تنتج المصابيح المتوهجة كمية كبيرة من الحرارة.

افصل الأجهزة الإلكترونية

افصل الأجهزة الإلكترونية عندما لا تكون قيد الاستخدام، لأنها قد تتسبب في زيادة درجة حرارة المنزل.

