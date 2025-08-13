ظهور "البقع" أمام العين.. ظاهرة طبيعية أم مؤشر لمشكلة خطيرة؟

يعاني كثير من الأشخاص، خصوصًا بعد سن الخمسين، من ظاهرة بصرية شائعة تعرف بظهور "بقع" أو "ذباب طائر" أمام العين.

ووفقا لصحيفة "إزفيستيا"، أوضح الدكتور إيغور دوتشين، أخصائي طب وجراحة العيون، أن هذه الظاهرة غالبًا ما ترتبط بتغيرات طبيعية تحدث مع التقدم في العمر داخل مادة الجسم الزجاجي للعين.

الجسم الزجاجي هو مادة شفافة هلامية تتكون بشكل أساسي من الماء والكولاجين، وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على شكل العين وفي تركيز الضوء على الشبكية.

ومع مرور الوقت، تبدأ جزيئات البروتين في هذا السائل بالتجمع لتشكّل كتل صغيرة وكثيفة، تؤدي إلى ظهور أجسام عائمة تتحرك داخل المجال البصري.

ويشرح الدكتور دوتشين: "عندما تتحرك هذه الكتل داخل الجسم الزجاجي، تلقي بظلالها على الشبكية، ما يسبب الإحساس بوجود نقاط أو خطوط أو بقع داكنة أمام العين، رغم عدم وجود أي جسم خارجي حقيقي".

عادةً، لا تتطلب هذه الأعراض أي علاج، خاصة إذا كانت نادرة وتختفي بسرعة، إذ يمكن التخلص منها مؤقتًا بمجرد تحريك العينين.

ومع ذلك، قد تزيد بعض العوامل مثل الإرهاق، الاستخدام الطويل للشاشات، وضعف الدورة الدموية في العين من الشعور بها.

لكن الطبيب يحذر من تجاهل بعض الأعراض المصاحبة، مثل ظهور مفاجئ ومكثف للأجسام العائمة، أو ملاحظة ومضات ضوئية أو شرارات، حيث قد تشير هذه العلامات إلى حالة أكثر خطورة مثل انفصال الجسم الزجاجي أو تمزق في الشبكية – وهي حالات تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

كما يشير إلى أن هناك أسبابًا مرضية أخرى قد تؤدي إلى ظهور هذه الأجسام، من بينها:

نزيف في الجسم الزجاجي نتيجة إصابة مباشرة للعين

التهابات تصيب أجزاء مختلفة من مقلة العين

انفصال أو تمزق في الشبكية

اعتلال الشبكية السكري، وهو من المضاعفات الخطيرة لداء السكري ويعد من أبرز أسباب فقدان البصر لدى المصابين.

ويؤكد الدكتور دوتشين في ختام حديثه أن أي تغير مفاجئ في الرؤية، خصوصًا إذا ترافق مع أعراض غير معتادة، يستدعي مراجعة طبيب العيون فورًا، لأن التشخيص المبكر قد يمنع تطور مضاعفات تهدد البصر.

