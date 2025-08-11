هل يزيد شرب الحليب أعراض نزلة البرد لدى الطفل؟

يختلف الخبراء حول ما إذا كانت منتجات الألبان - وخاصةً تلك المصنوعة من حليب البقر - تزيد من احتقان الأنف، وذلك لعدم وجود دليل قاطع على ذلك.

عندما تُصاب أنت أو طفلك بنزلة برد، يُنتج الجسم مخاطاً إضافياً (البلغم) للمساعدة في التخلص من العدوى، وقد يسبب شرب الحليب كامل الدسم، وهو غذاء غني بالعناصر الغذائية، المخاط في الفم أكثر كثافة.

ووفقاً لموقع "بيبي سنتر"، فنظراً لأن الممرات الفموية والأنفية متصلة، فقد يبدو أن طفلك أو رضيعك يزداد احتقاناً بعد شرب الحليب كامل الدسم، لكن هذا لا يعني أن الحليب نفسه يُنتج أي مخاط إضافي.

لا توجد صلة، في إحدى الدراسات، قام الباحثون بقياس كمية المخاط التي أنتجها 60 مصاباً بنزلة برد على مدار 10 أيام، وطلبوا منهم تسجيل كمية الحليب التي شربوها.

لم يجدوا أي صلة بين كمية المخاط المُنتجة واستهلاك منتجات الألبان. ولم تجد دراسة أخرى أي صلة بين تناول أو شرب منتجات الألبان وأعراض الربو.

نوع الحليب

قام فريق بحثي بإعطاء 169 شخصاً بشكل عشوائي إما حليب البقر أو حليب الصويا، لكنهم أخفوا الطعم حتى لا يتمكنوا من تحديد نوع الحليب الذي يشربونه.

وكان المشاركون الذين شربوا حليب الصويا على نفس القدر من احتمالية شعورهم بمزيد من المخاط في حلقهم بعد ذلك، تماماً مثل الذين شربوا حليب البقر.

في حالة العدوى

لا تمتنع عن تناول منتجات الألبان لمجرد أن طفلك مريض. يحتوي الحليب على عناصر غذائية مهمة، مثل الكالسيوم وفيتامين د، التي يحتاجها الصغير للنمو. وقد يساعد الحليب على ترطيب جسم الطفل، وهو أمر مهم عندما يكون طفلكِ مريضًا.

احرص على تدفئة الحليب إذا سعل طفلكِ بعد شربه. وانتبه، فاستنشاق الهواء البارد أثناء شرب الحليب البارد قد يُحفز السعال.

ينبغي تخفيف الاحتقان لدى الطفل بإجراءات أخرى غير الامتناع عن شرب الحليب. مثل: قطرات الأنف المالحة، وجهاز ترطيب الهواء الأطفال الذين يعانون من الزكام على التنفس بشكل أسهل.

وقد يشعر الأطفال الصغار بتحسن عند النوم ورؤوسهم مرفوعة وتناول أطعمة باردة تُهدئ الحلق. وقد يتمكن الأطفال الأكبر سناً من الغرغرة.