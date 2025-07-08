أبرزها تقوية المناعة.. 6 فوائد صحية لتناول الفراولة

الفراولة من الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقها المميز، واحتوائها على العديد من المركبات المفيدة التي تُسهم في تعزيز الصحة.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك الفوائد الصحية لتناول الفراولة:

تقوية المناعة

تحتوي على مضادات الأكسدة التي تُقوي الجهاز المناعي وتُحارب الجذور الحرة، ما يحمي الجسم من الأمراض الشائعة مثل البرد والإنفلونزا.

مكافحة الالتهابات

كما أنها غنية بمركبات الفينولات التي المضادة للالتهابات، وتخفف من حالات مثل الربو والتهاب المفاصل.

حماية العينين

يقلل تناول الفراولة بانتظام من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر ويقي من أمراض العين، بفضل غناها بفيتامين C والفولات والفلافونويدات.

محاربة السرطان

الفراولة أيضا سلاحًا فعالًا في مكافحة أنواع معينة من السرطان، حيث تساعد على السيطرة على الكوليسترول الضار وتُحارب الخلايا السرطانية المحتملة.

دعم صحة العظام

تحتوي الفراولة على فيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز، وهي معادن أساسية لصحة العظام وبناء بنيتها.

إنقاص الوزن

بالإضافة إلى ذلك، يُسهم استهلاكها بانتظام في إنقاص الوزن، عن طريق تحفيز عملية التمثيل الغذائي وكبح الشهية.

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