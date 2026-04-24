كتب – سيد متولي

لسنوات انتشرت فكرة بسيطة وكأنها حكمة، استيقظ، اشرب كوبا من الماء، وسيتحسن كل شيء من الهضم إلى التمثيل الغذائي، تبدو الفكرة سهلة وبسيطة، كما أن شرب الماء صباحا ليس ضارا، لكن المشكلة تكمن في التوقعات المحيطة به.

هل يكون الجسم جافا عند الاستيقاظ؟



قد تشعر بالجفاف بعد نوم طويل، خاصة مع جفاف الفم، لكن الجسم يحافظ داخليا على توازن دقيق، بحسب المعاهد الأمريكية للصحة، يتم تنظيم السوائل في الجسم بدقة عبر هرمونات مثل الفازوبريسين، الذي يساعد على الاحتفاظ بالماء طوال الليل، وهذا يعني أن معظم البالغين الأصحاء لا يستيقظون في حالة جفاف شديد.

هل يحتاج الجسم إلى الماء فور فتح العينين؟



ليس بالضرورة، يحتاج إلى الترطيب، نعم، ولكن ليس بطريقة متسرعة أو مفاجئة، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

هل تناول الماء مهم للتخلص من السموم؟



أكبر ادعاء مرتبط بشرب الماء في الصباح هو التخلص من السموم، لكن عملية التخلص من السموم ليست مهمة صباحية، بل هي عملية مستمرة يقوم بها الكبد والكليتان بشكل أساسي.

وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هذه الأعضاء تعمل على مدار الساعة، لتصفية الفضلات بغض النظر عن وقت شرب الماء، إذ يغذي شرب الماء هذه الأعضاء، لكنه لا ينشطها بطريقة خاصة عند شروق الشمس، فالجسم لا ينتظر أول كوب من الماء ليبدأ عمله.

شرب الماء قد لا يناسب كل معدة



بالنسبة لبعض الأشخاص، وخاصة من يعانون من ارتجاع المريء أو حساسية الجهاز الهضمي، قد يكون شرب الماء مباشرة بعد الاستيقاظ غير مريح، إذ قد يخفف من تركيز أحماض المعدة مؤقتا، ما يؤدي إلى انتفاخ أو شعور طفيف بعدم الارتياح.

هل شرب الماء يحسن عملية الأيض؟



من المعتقدات الشائعة الأخرى أن شرب الماء في الصباح ينشط عملية التمثيل الغذائي.،هناك بعض الصحة في هذا الكلام، لكنه يبالغ فيه غالبا، فشرب الماء قد يزيد معدل الأيض بشكل طفيف لفترة قصيرة، ومع ذلك، تشير الأبحاث الصادرة عن هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن هذا التأثير محدود ولا يرتبط بوقت محدد من اليوم، ببساطة، يساعد الماء الجسم على أداء وظائفه، لكنه لا يفعل عملية التمثيل الغذائي لمجرد أن الوقت صباح.

ما الذي يكون أكثر فعالية في الصباح؟



الحركة اللطيفة مثل تمارين التمدد أو المشي لفترة قصيرة تنشط الدورة الدموية.

يساعد تناول وجبة إفطار خفيفة ومغذية على استقرار مستوى السكر في الدم.

يساعد تناول السوائل على مدار الصباح على تحسين عملية الهضم بشكل أكثر سلاسة.

حتى شيء بسيط مثل ارتشاف الماء تدريجيا، بدلا من ابتلاعه دفعة واحدة، يمكن أن يكون أسهل على الجسم.

