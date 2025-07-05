6 مشروبات تنقي الأمعاء وتطرد السموم من الجسم

كتبت- أسماء العمدة:

الجسم لديه أنظمة طبيعية رائعة للتخلص من السموم، مثل الكلى والكبد، ومع ذلك، فإن بعض المشروبات يمكن أن تدعم هذه العمليات وتساعد في تنظيف الأمعاء بفضل مكوناتها الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والسوائل.

إليك 6 مشروبات يمكن أن تساعد في طرد السموم وتنظيف الأمعاء عند تناولها يوميًا، وفقًا لموقع healthline.

الماء بالليمون الدافئ

يعد هذا المشروب بسيطًا وفعالًا. الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم وظائف الكبد في إزالة السموم. الماء الدافئ يساعد على تحفيز حركة الأمعاء في الصباح، مما يساعد على طرد الفضلات وتخفيف الإمساك. كما أنه يرطب الجسم ويدعم وظائف الكلى.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر مليء بمركبات الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة قوية تدعم صحة الكبد وتساعد في إزالة السموم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين الذي يمكن أن يحفز حركة الأمعاء، ما يساعد على تنظيفها.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند الطبيعي هو مشروب مرطب وغني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. يساعد على استعادة توازن السوائل في الجسم ويدعم وظائف الكلى في تصفية السموم، كما أنه يحتوي على بعض الألياف التي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم.

العصائر الخضراء (الخضروات الورقية والفواكه)

تحضير عصير من الخضروات الورقية مثل السبانخ، الكرنب، البقدونس، مع إضافة بعض الفاكهة مثل التفاح أو الخيار أو الليمون، يوفر جرعة مكثفة من الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة.

الألياف الموجودة في هذه المكونات تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتزيد من حجم البراز، وتساعد على تنظيف الأمعاء بفعالية.

الكلوروفيل في الخضروات الخضراء يُعتقد أنه يساعد في إزالة السموم من الجسم.

مياه التوت البري غير المحلاة

التوت البري معروف بخصائصه المضادة للأكسدة وقدرته على دعم صحة المسالك البولية، بينما شرب ماء التوت البري غير المحلى (أو مخفف بالماء) يمكن أن يساعد في طرد السموم عبر الكلى عن طريق تعزيز إنتاج البول، وقد يساهم في منع التصاق البكتيريا بجدران المثانة.

خل التفاح المخفف بالماء

يحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يُعتقد أنه يساعد في تحفيز الهضم وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، يمكن أن يساعد تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح المخففة في كوب من الماء يوميًا في تنظيم حركة الأمعاء وتخليص الجسم من السموم. (يجب تخفيفه جيدًا لتجنب تآكل مينا الأسنان).

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