خطأ شائع في الإفطار يسبب الرغبة في تناول السكريات.. احذره

قالت أخصائية التغذية الأمريكية ماريسا كارب إن أحد الأخطاء الشائعة في وجبة الإفطار هو قلة تناول البروتين صباحا، مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة في منتصف النهار وبالتالي الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة بعد الظهر.

وأضافت: "غالبا ما يكون الإفطار هو الوجبة الأكثر غنى بالكربوهيدرات خلال اليوم، ويشمل ذلك أطعمة مثل الخبز المحمص، حبوب الإفطار، المعجنات، أو حتى مجرد القهوة"، وفقا لموقع "فوكس نيوز".

وتابعت: "هذه الخيارات سريعة، لكنها عادةً ما تكون منخفضة البروتين، وقد تُشعرك بالجوع مرة أخرى في غضون ساعة أو ساعتين".

ويستغرق البروتين وقتاً أطول في الهضم من الكربوهيدرات البسيطة، ما يعني أنه يُمكنه كبح الشهية لفترة أطول.

كما أنه يؤدي دورا رئيسيا في إنتاج النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، والتي تؤثر على المزاج، والتركيز، والصحة العقلية بشكل عام، كما قالت كارب.

وأضافت أخصائية التغذية: "إن بدء يومك بالبروتين يمنح دماغك العناصر الأساسية التي يحتاجها لدعم أمور مثل الذاكرة، والتوازن العاطفي، وصفاء الذهن".

ونظراً لدوره في تنظيم سكر الدم، يحافظ البروتين في الصباح على ثبات الطاقة طوال اليوم، وهو أمر أساسي لمزاج إيجابي.

ويوصي خبراء التغذية بتناول 20 إلى 30 جرام من البروتين على الإفطار.

ويمكن الحصول على قدر وفير من البروتين بتناول أطعمة مثل الفول، والبيض، والحب، مع كوب من الحليب أو اللبن (الزبادي). كما ينبغي أن يحتوي الإفطار على ألياف توفرها البقول أو الخضراوات.

ولا تعتبر حبوب الإفطار أو الحلويات، أو المعجنات من العناصر الأساسية في إفطار صحي.

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