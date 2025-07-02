هذًا ما يحدث لسجمك عند تناول الفول صباحا و3 فئات ممنوعون منه ليلا

أحمد صلاح يقول، إن تناول الفول صباحًا عادة شائعة ومغذية في العديد من الثقافات، لكن هناك بعض الفئات التي يُنصح بأن تتجنبه ليلًا.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، الفول يُعد من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية التي تمنح الجسم فوائد عديدة عند تناوله في وجبة الإفطار.

وتابع من خلال صريح لمصراوي، الفول غني بـالكربوهيدرات المعقدة التي يتم هضمها ببطء، مما يوفر طاقة ثابتة ومستمرة للجسم على مدار الصباح. هذا يساعد على تجنب الشعور بالجوع المفاجئ ويحافظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

يُعد الفول مصدرًا ممتازًا لـالبروتين النباتي الضروري لبناء وإصلاح الأنسجة، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات.

يحتوي الفول على كمية كبيرة من الألياف الغذائية، سواء القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان. الألياف تساعد على:

تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

تنظيم مستويات السكر في الدم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

وأشار إلى أن الفول غني بـالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل الحديد (المهم للوقاية من فقر الدم)، المغنيسيوم، الفولات (حمض الفوليك الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء)، والبوتاسيوم. هذه العناصر تدعم وظائف الجسم المختلفة وتحسن الصحة العامة.

يعزز صحة القلب

وأكد صلاح:" بفضل محتواه من الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم، يساعد الفول في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول."

3 فئات ممنوعون من تناول الفول ليلًا

بينما الفول غذاء صحي ومفيد، إلا أن تناوله ليلًا قد يسبب بعض المشاكل لبعض الفئات، وذلك للأسباب التالية:

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي

ونصح صلاح:" الفول يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والكربوهيدرات القابلة للتخمر (مثل الأوليغوساكاريدس)، هذه المركبات يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ وتشنجات البطن عند هضمها، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أو سوء الهضم. تناول الفول ليلًا يمكن أن يؤدي إلى نوم مضطرب بسبب هذه الأعراض المزعجة.

الأشخاص الذين يعانون من النقرس

وتابع، الفول غني بـالبيورينات، وهي مركبات تتحلل في الجسم إلى حمض اليوريك. ارتفاع مستويات حمض اليوريك في الدم يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نوبات النقرس المؤلمة. لذا، يُنصح مرضى النقرس بالحد من تناول الأطعمة الغنية بالبيورينات، وخاصة قبل النوم، لتجنب تراكم حمض اليوريك أثناء الليل.

الأشخاص الذين يعانون من "أنيميا الفول"

وأختتم:" أنيميا الفول هي حالة وراثية ناتجة عن نقص إنزيم جلوكوز-6-فوسفات ديهيدروجيناز (G6PD)، تناول الفول، حتى بكميات صغيرة، يمكن أن يؤدي إلى تكسر خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الانحلالي) لدى هؤلاء الأشخاص. هذا التكسير يمكن أن يسبب أعراضًا خطيرة مثل اليرقان، التعب الشديد، البول الداكن، وقد يتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا. لذا، يُمنع منعًا باتًا على هؤلاء الأشخاص تناول الفول في أي وقت، بما في ذلك الليل."

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية