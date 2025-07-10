طبيب يحذر.. 5 مكونات في نظامك الغذائي يجب الابتعاد عنها تمامًا

كتبت- أسماء العمدة:

يقول أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن الحفاظ على صحة أفضل وحياة أكثر نشاطًا يبدأ بتجنب بعض المكونات الشائعة في نظامنا الغذائي.

إليك 5 أشياء يُفضل الابتعاد عنها نهائيًا أو تقليلها قدر الإمكان:

1- السكر المضاف

السكر المضاف لا يقدم أي قيمة غذائية حقيقية، بل يضيف سعرات حرارية فارغة تساهم في زيادة الوزن والسمنة. كما يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، السكري من النوع الثاني، تسوس الأسنان، وحتى بعض أنواع السرطان.

يوجد غالبًا في المشروبات الغازية، العصائر المحلاة، الحلويات، المخبوزات، وحتى في العديد من الأطعمة المُصنّعة مثل الصلصات الجاهزة وحبوب الإفطار.

2- الدهون المتحولة

تُعد الدهون المتحولة من أسوأ أنواع الدهون على الصحة. يتم تصنيعها عن طريق هدرجة الزيوت النباتية لجعلها صلبة في درجة حرارة الغرفة.

تعمل هذه الدهون على رفع مستويات الكوليسترول “الضار” (LDL) وخفض مستويات الكوليسترول “الجيد” (HDL)، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

توجد عادة في السمن الصناعي، المخبوزات المصنعة (مثل الدونات والكرواسون)، الوجبات السريعة المقلية (كالـبطاطس والدجاج المقلي)، وبعض الوجبات المجمدة.

3- الأطعمة المُصنعة والمعالجة بشكل مفرط

غالبًا ما تحتوي الأطعمة المُصنّعة على سكريات مضافة، كميات كبيرة من الملح، دهون غير صحية، ومواد حافظة وألوان صناعية.

تفقد هذه الأطعمة كثيرًا من قيمتها الغذائية خلال عملية التصنيع، وتكون فقيرة بالألياف.

تشمل هذه الفئة: الوجبات السريعة، الوجبات المجمدة الجاهزة، النقانق واللحوم المصنعة، رقائق البطاطس، والبسكويت المُحلّى.

يرتبط الإفراط في استهلاكها بزيادة خطر السمنة، أمراض القلب، السكري، ومشاكل صحية متعددة.

4- المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

هذه المشروبات تُعد قنابل سكرية، إذ تحتوي على كميات هائلة من السكر المضاف (أو المحليات الصناعية في الأنواع “الدايت” التي قد تحمل آثارًا سلبية أخرى).

تُساهم في زيادة الوزن، السمنة، تسوس الأسنان، وزيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

كما أنها لا تقدم أي قيمة غذائية، وتزيد من حموضة المعدة، وتؤثر على امتصاص الكالسيوم.

5- اللحوم المُصنّعة (كاللانشون، السجق، البسطرمة)

تحتوي اللحوم المُصنّعة على كميات مرتفعة جدًا من الصوديوم (الملح)، الدهون المشبعة، ومواد حافظة مثل النترات والنتريت.

وقد ربطت العديد من الدراسات استهلاكها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون.

واختتم صلاح تصريحه قائلاً: “التركيز على الأطعمة الكاملة غير المُعالجة مثل الفواكه والخضروات، الحبوب الكاملة، البروتينات الخالية من الدهون، والدهون الصحية هو المفتاح لنظام غذائي يدعم صحتك على المدى الطويل.”

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