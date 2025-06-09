"مش هتحتاج نضارة".. 6 أطعمة لتقوية العين

كتبت- رودينا ضوه

تعد صحة العين جزءاً أساسياً من الصحة العامة، ويؤثر نمط الحياة والنظام الغذائي بشكل كبير على سلامة البصر مع مرور الوقت، فبينما يلجأ الكثيرون إلى النظارات أو العلاجات، يغفل البعض عن الدور الحيوي الذي تلعبه بعض الأطعمة في تقوية النظر وحماية العين من الأمراض.

الفلفل الأحمر الخام

يعطي الفلفل الحلو أعلى نسبة من فيتامين سي لكل سعرة حرارية، وهذا مفيد للأوعية الدموية في عينيك، ويوجد هذا الفيتامين في العديد من الخضراوات والفواكه، والقرنبيط والفراولة، تؤدي الحرارة إلى تحلل فيتامين سي، لذا تناوله نيئًا قدر الإمكان، كما يحتوي الفلفل ذو الألوان الزاهية على فيتاميني أ وهـ المفيدين للعين،وفقًا لـwebmd

الخضروات الورقية الداكنة

مثل الكرنب والسبانخ والكرنب الأخضر غنية بفيتاميني سي وهـ، كما تحتوي على الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين، هذه الأشكال النباتية من فيتامين أ تقلل من خطر الإصابة بأمراض العيون.

البطاطا الحلوة

الفواكه والخضراوات برتقالية اللون، مثل البطاطا الحلوة والجزر والشمام والمانجو والمشمش، غنية بالبيتا كاروتين، وهو أحد أشكال فيتامين أ الذي يحسن الرؤية الليلية، كما تحتوي حبة بطاطا حلوة واحدة على أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، وقليل من فيتامين هـ.

بيض

الزنك الموجود في البيض يساعد جسمك على استخدام اللوتين والزياكسانثين الموجودين في صفارها، اللون الأصفر البرتقالي لهذه المركبات يمنع الضوء الأزرق الضار من إتلاف شبكية العين، كما أنها تساعد على زيادة كمية الصبغة الواقية في البقعة الصفراء، وهي الجزء من العين الذي يتحكم في الرؤية المركزية.

البروكلي

تحتوي هذه الخضراوات على عناصر غذائية: فيتامين أ (مثل اللوتين والزياكسانثين وبيتا كاروتين)، وفيتامين ج، وفيتامين هـ، جميعها مضادات أكسدة تحمي خلايا عينيك من الجذور الحرة، وهي نوع من الجزيئات غير المستقرة التي تفكك الأنسجة السليمة.

سمك السلمون

تحتاج شبكية العين إلى نوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية لتعمل بشكل صحيح DHA وEPA يتوفر كلاهما في الأسماك الدهنية، مثل السلمون والتونة والتراوت، بالإضافة إلى المأكولات البحرية الأخرى، كما يبدو أن أحماض أوميجا 3 تحمي العين من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

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