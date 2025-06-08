تظهر على الساقين.. احذر هذه العلامات تكشف الإصابة بحالة طبية خطيرة

كتبت- شيماء مرسي

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن مجموعة أعراض تظهر في الطقس الحار على الذراعين والساقين قد تكون علامة على حالة طبية طارئة.

لذا يجب أن نكون حذرين بشأن المخاطر التي قد تنجم عن الطقس الحار، وتوضح هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن الإجهاد الحراري إذا لم يتم التعامل معه بسرعة، فإنه قد يتحول إلى ضربة شمس.

ولا يتطلب الإجهاد الحراري عادة مساعدة طبية طارئة إذا استطعت تبريد جسمك خلال 30 دقيقة، أما إذا تحول إلى ضربة شمس، فيجب التعامل معه كحالة طارئة.

ومن أعراض الإجهاد الحراري الأقل شيوعا تقلصات الذراعين والساقين، وقد تشعر أيضا بتقلصات في البطن.

الأعراض الأخرى التي يجب البحث عنها:

التعب

الدوخة

الصداع

الشعور بالمرض

التعرق المفرط وشحوب الجلد ورطوبة الجلد أو ظهور طفح جلدي بسبب الحرارة، ولكن قد يكون من الصعب رؤية تغير لون الجلد على البشرة البنية والسوداء.

سرعة التنفس وضربات القلب

ارتفاع درجة الحرارة

العطش الشديد

الضعف

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "أعراض الإجهاد الحراري غالبا ما تكون هي نفسها لدى البالغين والأطفال، وبالرغم من أن الأطفال قد يصبحون سريعي الانفعال أيضا".

ماذا تفعل إذا ظهرت على شخص ما أعراض؟

عند ملاحظة أعراض الإجهاد الحراري على شخص تعرفه، من الضروري تبريده وتزويده بالسوائل.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية باتخاذ الإجراءات الأربعة التالية:

-الجلوس في مكان بارد.

-إزالة جميع الملابس غير الضرورية مثل السترة أو الجوارب.

-تناول مشروب يساعد على الترطيب أو الماء البارد.

- رش الجسم بالماء البارد أو مسحه بإسفنجة مبللة، ثم تعريضه لتيار هواء باستخدام مروحة.

- ضع كمادات باردة ملفوفة بقطعة قماش تحت الإبطين أو على الرقبة.

-يجب عليك البقاء معهم حتى تتحسن حالتهم، وهذا يستغرق 30 دقيقة.

علامات ضربة الشمس:

ارتفاع درجة حرارة الجسم بشدة.

يصبح الجلد حارا وجافا وأحمر اللون مع عدم وجود تعرق.

ضربات القلب السريعة.

تنفس سريع أو ضيق في التنفس.

الشعور بالارتباك.

فقدان الوعي.

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