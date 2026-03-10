أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تضرر القنصلية الروسية في إيران الواقعة بمدينة أصفهان يوم الأحد الماضي، إثر هجوم استهدف مبنى حكوميا إقليميا مجاورا لمقر البعثة الدبلوماسية.

تفاصيل تضرر القنصلية الروسية في إيران

وأوضحت زاخاروفا، الثلاثاء، أن موجة الانفجار الناجمة عن الهجوم كانت قوية لدرجة أنها دفعت العديد من الموظفين داخل المبنى إلى الخلف، كما تسببت في تحطم النوافذ والزجاج في مقر القنصلية الروسية في إيران وفي الشقق السكنية المجاورة للموقع.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين طاقم البعثة أو الموظفين المتواجدين لحظة وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية للمبنى والمنشآت المحيطة به.

موقف موسكو من تضرر قنصليتها في إيران

ووصفت زاخاروفا، الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية بأنها تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف بحماية المقرات الدبلوماسية وضمان سلامة الطواقم العاملة بها في ظل الظروف الراهنة.

وطالبت المتحدثة، في معرض تعليقها على تضرر القنصلية الروسية في إيران، بضرورة احترام حرمة المباني الدبلوماسية بشكل صارم والامتناع عن شن أي هجمات قد تهدد سلامة وحياة وصحة الموظفين الدبلوماسيين، مؤكدة أن سلامة البعثات هي مسؤولية دولية لا يمكن التهاون فيها.