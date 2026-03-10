إعلان

روسيا تعلن تضرر قنصليتها في إيران إثر غارة جوية

كتب : محمود الطوخي

10:34 م 10/03/2026

ماريا زاخاروفا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تضرر القنصلية الروسية في إيران الواقعة بمدينة أصفهان يوم الأحد الماضي، إثر هجوم استهدف مبنى حكوميا إقليميا مجاورا لمقر البعثة الدبلوماسية.

تفاصيل تضرر القنصلية الروسية في إيران

وأوضحت زاخاروفا، الثلاثاء، أن موجة الانفجار الناجمة عن الهجوم كانت قوية لدرجة أنها دفعت العديد من الموظفين داخل المبنى إلى الخلف، كما تسببت في تحطم النوافذ والزجاج في مقر القنصلية الروسية في إيران وفي الشقق السكنية المجاورة للموقع.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح بين طاقم البعثة أو الموظفين المتواجدين لحظة وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية للمبنى والمنشآت المحيطة به.

موقف موسكو من تضرر قنصليتها في إيران

ووصفت زاخاروفا، الهجمات التي تطال البعثات الدبلوماسية والقنصلية بأنها تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة التزام كافة الأطراف بحماية المقرات الدبلوماسية وضمان سلامة الطواقم العاملة بها في ظل الظروف الراهنة.

وطالبت المتحدثة، في معرض تعليقها على تضرر القنصلية الروسية في إيران، بضرورة احترام حرمة المباني الدبلوماسية بشكل صارم والامتناع عن شن أي هجمات قد تهدد سلامة وحياة وصحة الموظفين الدبلوماسيين، مؤكدة أن سلامة البعثات هي مسؤولية دولية لا يمكن التهاون فيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القنصلية الروسية في إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران أمريكا وإسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟
حكايات الناس

في إيران والخليج.. كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟

ترامب ينفي تقارير عن زرع ألغام إيرانية في مضيق هرمز.. ويهدد بسيناريو فنزويلا
شئون عربية و دولية

ترامب ينفي تقارير عن زرع ألغام إيرانية في مضيق هرمز.. ويهدد بسيناريو فنزويلا
حقيقة فيديو محسوبية أسطوانات البوتاجاز في البحيرة
حوادث وقضايا

حقيقة فيديو محسوبية أسطوانات البوتاجاز في البحيرة
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار
مصراوى TV

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار
"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

"اتجوزت 9 مرات ".. الراقصة دينا تفاجئ رامز جلال في رامز ليفل الوحش

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
كيف تتأثر البيئة البحرية والهواء بحرب المنطقة؟في إيران والخليج..
لماذا يطالب ترامب إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية؟ ومتى يلجأ لـ"يوم القيامة"؟
الخبير الاقتصادي هاني توفيق يكشف تأثير حرب إيران على الاقتصاد والأسعار ويقترح "تغيير شكل العملة" | بودكاست صد رد