كشفت تسريبات مبكرة عن بعض المواصفات المتوقعة لهاتف Samsung Galaxy Z Fold 8 القابل للطي من شركة Samsung، والذي يرجح طرحه خلال العام الجاري، حيث تشير المعلومات المتداولة إلى تغييرات محتملة في الشاشة والمعالج والبطارية والتصميم.

ووفقا للتسريبات، تعمل سامسونج على جعل الهاتف الجديد أعرض وأخف وزنا وأكثر سهولة في الاستخدام مقارنة بالإصدار الحالي Samsung Galaxy Z Fold 7.

وتثير هذه المعلومات بعض التساؤلات، في ظل تقارير تفيد بأن الشركة قد تكشف عن هاتفين رائدين بتصميم الكتاب القابل للطي؛ أحدهما سيكون الخليفة المباشر لهاتف Fold 7، بينما قد يأتي الآخر بنسخة أعرض، ليكون منافسا مباشرا لأول هاتف آيفون قابل للطي من شركة Apple، بحسب تقرير نشره موقع Android Headlines المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ورغم تداول هذه المعلومات على نطاق واسع، فإن وجود هاتفين مختلفين من السلسلة نفسها لا يزال غير مؤكد حتى الآن.

تصميم أخف ومواصفات محسّنة

تشير التسريبات إلى أن النسخة الأعرض من الهاتف قد تأتي بشاشة يبلغ قياسها نحو 8 بوصات، وهو ما قد يوفر تجربة أفضل لمشاهدة المحتوى بفضل نسبة العرض إلى الارتفاع الأكبر.

كما يتوقع أن تعتمد سامسونج هيكلا جديدا مصنوعا من البلاستيك المقوى بألياف الكربون، وهي مادة خفيفة الوزن قد تسهم في تقليل وزن الجهاز وتحسين سهولة حمله واستخدامه.

وتضيف التسريبات أن الهاتف قد يعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite من شركة Qualcomm، إلى جانب بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مع كاميرا رئيسية بدقة تصل إلى 200 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يعتمد كلا الطرازين المحتملين من Galaxy Z Fold 8 الشريحة الرائدة من كوالكوم، إضافة إلى الكاميرا الرئيسية نفسها بدقة 200 ميجابكسل، كما هو الحال في هاتف Galaxy Z Fold 7.

وتعد زيادة سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير نقطة لافتة، إذ يأتي الهاتف الحالي ببطارية سعتها 4400 مللي أمبير، ما يعني زيادة بنحو 600 مللي أمبير قد تمنح المستخدمين عمر استخدام أطول.

وبحسب التوقعات، قد تكشف سامسونج عن الهاتف في يوليو المقبل إذا التزمت بجدول الإطلاق السنوي المعتاد، بينما قد تطرح النسخة الأعرض في التوقيت نفسه أو في موعد لاحق.