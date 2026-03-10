أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تنفيذ "الموجة 36" من عملياته العسكرية الواسعة، طالت أهدافا حيوية في قلب الأراضي المحتلة وقواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة، حيث تأتي هذه الموجة الجديدة لتعكس إصرار طهران على توسيع نطاق المواجهة الميدانية ردا على التحركات الأخيرة.

ترسانة "الدمار" الإيرانية

كشف الحرس الثوري، في بيان عاجل، اليوم الثلاثاء، عن استخدام تشكيلة متنوعة وفتاكة من الصواريخ الباليستية والمسيّرات في هذه الموجة، شملت صواريخ "قدر" و"عماد" و"خيبر شكن"، بالإضافة إلى أسراب من المسيّرات الانتحارية المتطورة.

استهداف القواعد الأمريكية

شددت طهران على أن القواعد الأمريكية لم تكن بمعزل عن هذه الضربات، مشيرة إلى أن "الموجة 36" استهدفت بشكل مباشر التواجد العسكري للولايات المتحدة، في رسالة ميدانية واضحة بأن أي دعم للاحتلال سيواجه برد حاسم ومزلزل من داخل الترسانة الإيرانية.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.