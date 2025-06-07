تسبب في وفاة النجم الهندي فيبو راجاف.. 5 أعراض "خفية" لسرطان القولون

كتبت- شيماء مرسي

توفي الممثل الهندي الشهير "فيبو راجاف"، 30 عاما، بعد صراع دام ثلاث سنوات مع سرطان القولون في مرحلته الرابعة.

وإليك قائمة بالعلامات المبكرة لسرطان القولون، وفقا لموقع "timesofindia".

التعب المستمر

سرطان القولون قد يسبب الشعور بالتعب المستمر، وذلك لأن الجسم قد يفقد الدم ببطء شديد عبر البراز ببطء شديد لدرجة أنه لا يظهر.

وقد يؤدي فقدان الدم الخفي هذا إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في مستويات الطاقة.

الانتفاخ

قد يبدأ سرطان القولون بسد أجزاء من الأمعاء، مما يسبب تراكم الغازات والضغط والشعور بالامتلاء، حتى دون الإفراط في تناول الطعام.

تغيرات في عادات الأمعاء

يتجاهل الكثيرون التغيرات المفاجئة في حركة الأمعاء وقد يعتقدون أنها ناجمة عن النظام الغذائي أو التوتر.

ولكن عندما يصبح الإمساك أو الإسهال أو البراز الرقيق متكرر ومستمر، فقد يشير ذلك إلى انسداد أو تضيق في القولون بسبب ورم.

انزعاج في البطن

من السهل تجاهل التقلصات الخفيفة في المعدة أو الألم البسيط، فهي غالبا ما تعزى إلى أسباب عابرة مثل تناول طعام حار، أو التوتر، لكن في حالة سرطان القولون، قد يكون هذا الانزعاج مختلف ومحدد بشكل غريب.

وقد تشعر به حادا في منطقة معينة من البطن، مصحوبا بإحساس بالضغط أو الثقل.

وغالبا ما يخلط بين هذا الانزعاج وبين الغازات أو الحموضة أو آلام الدورة الشهرية عند النساء، لكن إذا تكرر هذا الألم، خاصة إذا تفاقم بعد تناول الطعام، فلا ينبغي تجاهله أبدا.

فقدان الوزن غير المبرر

في العديد من حالات سرطان القولون في مراحله المبكرة، يبدأ الوزن بالانخفاض تدريجيا، وهذا يحدث لأن الجسم يحارب داخليا، فالخلايا السرطانية تبدأ باستنزاف طاقته، وقد تقل الشهية بشكل مفاجئ وغير متوقع.

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