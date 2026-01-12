خبير ذكاء اصطناعي: نموذج "جروك" مصمم عمدًا بدون حدود أخلاقية

أكد الدكتور محمد مغربي، خبير أمن البيانات والذكاء الاصطناعي، أن برنامج جروك الجديد التابع لمنصة إكس يعتمد على نموذج لغة كبير تم تدريبه على بيانات المنصة الضخمة من المستخدمين والبوستات، مشيرًا إلى أن هذا التدريب أعطاه ميزة استباقية كبيرة مقارنة ببرامج أخرى مثل شات جي بي تي أو جيميناي.

وقال مغربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن البرنامج تم تدريبه كالطفل الصغير خطوة بخطوة حتى أصبح قادرًا على التعامل مع الطلبات.

وأضاف أن عدم وضع قواعد أخلاقية أو مهنية داخل النموذج كما هو موجود في البرامج المحترفة والكبيرة؛ كان متعمدًا وليس خطأً.

وتابع خبير أمن البيانات والذكاء الاصطناعي، أن البرامج الكبرى الأخرى تحتوي على طبقات أمان تمنع إنتاج محتوى جنسي أو عنيف أو مخالف للقانون، مؤكدًا أن جروك يفتقر إلى هذه الحدود، مما سمح بإنتاج صور غير أخلاقية لشخصيات حقيقية أو أطفال.

وأشار إلى أن ذلك تسبب في مخاطر كبيرة تشمل الابتزاز والإساءة الجنسية والانتهاكات الخصوصية.

وأكد مغربي أن الحل تقني وبسيط جدًا ومتاح لدى شركات صغيرة، من خلال ما يُعرف بـ"التصميم الآمن"، أي تصميم البرنامج من الأساس بحيث يرفض مثل هذه الطلبات تلقائيًا، لافتًا إلى أن عدم تطبيقه يثير تساؤلات حول الأسباب.