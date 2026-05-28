كشفت تقارير أمريكية تفاصيل ليلة التصعيد الأخيرة في مضيق هرمز، التي بدأت بهجوم بطائرات مسيرة إيرانية وانتهت بغارات أمريكية قرب بندر عباس.

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع، أن إيران أطلقت 4 طائرات مسيرة باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وأخرى تجارية في مضيق هرمز، قبل أن تتمكن القوات الأمريكية من اعتراضها وإسقاطها.

وأضاف المسؤول، أن الجيش الأمريكي نفذ لاحقا ضربات استهدفت وحدة إيرانية لإطلاق المسيرات على الأرض، قال إنها كانت تستعد لتنفيذ هجمات إضافية تهدد القوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية.

في السياق، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: إن واشنطن شنت غارات جديدة على موقع عسكري إيراني اعتبرته تهديدا مباشرا للملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع اعتراض مسيرات أخرى في المنطقة.

وتزامنت التطورات مع تقارير لوسائل إعلام إيرانية تحدثت عن سماع دوي 3 انفجارات شرقي بندر عباس فجر الخميس، إضافة إلى تفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق، بينما قالت السلطات إنها تحقق في مصدر الانفجارات، وفقا لسكاي نيوز.