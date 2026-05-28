تصعيد جديد.. الجيش الأمريكي يُهاجم وحدة إطلاق مسيرات على الأرض قبل انطلاقها

كتب : وكالات

03:16 ص 28/05/2026

قصف ايران

أكد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس، أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق مسيرات على الأرض قبل انطلاقها.

وشن الجيش الأمريكي فجر اليوم الخميس، غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

أضافت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الجيش الأمريكي اعترض وأسقط أيضا عددا من المسيرات الإيرانية التي شكلت تهديدا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية التجارية.

وقبل قليل أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بدوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس، وتفعيل الدفاعات الجوية لبضعة دقائق وذلك قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات تواصل التحقيق لتحديد مصدر الأصوات وموقعها الدقيق، دون صدور أي توضيحات رسمية حتى الآن حول وقوع هجوم أو حادث أمني.

إيران بندر عباس الجيش الأمريكي انفجارات في إيران حرب إيران مضيق هرمز

