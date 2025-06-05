دراسة: النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية قد يسبب الاكتئاب

كشفت دراسة أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يزيد من خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب، وأوضح الباحثون أن آثار تقييد السعرات الحرارية على الحالة المزاجية كانت أكثر وضوحا لدى الرجال، ومن يعانون من زيادة الوزن.

وتتناقض هذه النتائج مع دراسات سابقة زعمت أن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية تحسّن أعراض الاكتئاب.

ويجادل الباحثون بأن التجارب السابقة شملت برامج غذائية مصممة خصوصاً ومتوازنة، قد لا تكون مطابقة لما يتبعه الناس في حياتهم اليومية، وفي الدراسة، استخدم الباحثون بيانات أكثر من 28 ألف شخص من المسح الوطني الأمريكي، وكان نصفهم من النساء. ووفق "سوري لايف"، وجد الباحثون أن الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية كانت أكثر شيوعاً بين مرضى السمنة، ومن لديهم زيادة الوزن.

أعراض الاكتئاب وكانت درجات الاستبيان لأعراض الاكتئاب، مثل انخفاض الحالة المزاجية وقلة الطاقة واضطرابات النوم، أعلى بين من يحدّون من السعرات الحرارية مقارنةً بمن أفادوا بعدم اتباعهم أي نظام غذائي على الإطلاق.

وقال الدكتور سومانترا راي، كبير العلماء والمدير التنفيذي لمعهد NNEdPro العالمي للغذاء والتغذية والصحة: "تضاف هذه الدراسة إلى الأدلة الناشئة التي تربط بين الأنماط الغذائية والصحة النفسية".

وتابع: "تثير النتائج تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت الأنظمة الغذائية التقييدية، قليلة العناصر الغذائية التي تعتبر مفيدة للصحة الإدراكية، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين ب12، قد تسرّع ظهور أعراض الاكتئاب".

ووفق "مديكال إكسبريس"، أوضح الباحثون أن اتباع نظام غذائي "صحي" غني بالأطعمة قليلة المعالجة، والفواكه والخضراوات الطازجة، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور، والبروتينات قليلة الدهون، والأسماك، يرتبط عموماً بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب. بينما يرتبط اتباع نظام غذائي "غير صحي"، تهيمن عليه الأطعمة فائقة المعالجة، والكربوهيدرات المكررة، والدهون المشبعة، واللحوم المصنعة، والحلويات، بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب.