5 نصائح ذهبية لتخفيف طقطقة الركبة

مشكلات الركبة، مثل الطقطقة والتيبس، من الأمراض التي يشكو منها الكثير من الأشخاص، التي تسبب إزعاجا كبيرا في الحياة اليومية.

في هذا الصدد، أوضحت أخصائية العلاج الطبيعي الروسية، آنج بيرياسامي، أن هناك بعض النصائح التي تساعد على تخفيف طقطقة الركبة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

تقوية العضلات

تساعد ممارسة التمارين الرياضية على دعم الركبة، وتقليل الضغط على الأربطة والأوتار.

زيادة المرونة

تُسهم الحركة المستمرة وتمارين التمدد، خاصة لعضلات الفخذ وأوتار الركبة، في الحفاظ على ليونة المفصل.

فقدان الوزن الزائد

يقلل تخفيف الوزن من الضغط الإضافي على الركبتين، ما يخفف الألم ومشكلات الركبة.

التغذية السليمة

يُشدد الخبراء على أهمية فيتامين (د) والكالسيوم لصحة العظام، مع الإشارة إلى أن مكملات مثل الجلوكوزامين تُفيد البعض.

استخدام جهاز AposHealth

خيار غير جراحي معتمد يُلبس على القدمين لتحسين نمط المشي وتخفيف الألم لدى مرضى التهاب المفاصل.

متى يجب استشارة الطبيب؟

نصح "آنج" بضرورة استشارة الطبيب إذا صاحبت الطقطقة ألم شديد، أو إذا ظهرت أعراض أخرى مثل التيبس المستمر، التورم، أو عدم استقرار المفصل.

هذه الأعراض تشير إلى حالات أكثر خطورة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو نقص فيتامين (د)، والتي تتطلب تشخيصًا وعلاجًا متخصصًا.

التشخيص المبكر والعلاج المناسب، بالإضافة إلى نمط الحياة الصحي، يُسهمان بشكل كبير في تحسين جودة حياة المرضى والحفاظ على صحة المفاصل.

اقرأ أيضا:

احذر.. تناول هذا المشروب الشهير بعد تركه فترة يسبب التسمم الغذائي

تحارب السكتة الدماغية.. 5 أطعمة ومشروبات تحمي قلبك وتضبط ضغط الدم

تتحول إلى سموم وتنفجر.. 9 أشياء احذر وضعها داخل الميكروويف

يرفع السكر ويهدد قلبك وعظامك.. مشروب شائع احذر الإفراط فيه

تظهر عند الاستيقاظ.. 5 أعراض تكشف إصابتك بجرثومة المعدة



