عدّد الدكتور محمد عبدالمعطي سمرة أستاذ طب الأورام وأمراض الدم السرطانية، مصادر تجميع خلايا النخاع حيث يتم تجميع خلايا النخاع من ثلاثة مصادر جسدية رئيسية، ويتم تحديد المصدر الأنسب بناءً على نوع المرض وعمر المريض وحالته الصحية.

3 مصادر لتجميع خلايا النخاع قبل عملية زراعته

- الدم الطرفي Peripheral Blood "المصدر الأكثر شيوعًا"

ذكر "سمرة"، أن المصدر الأول هو الدم الطرفي Peripheral Blood "المصدر الأكثر شيوعًا" فعلى الرغم من أن الخلايا الجذعية تعيش داخل العظام، إلا أنه يمكن تحفيزها للانتقال إلى مجرى الدم.

وأما عن كيفية الحصول عليها فيتلقى المتبرع (أو المريض نفسه) حقنًا تحفيزية لعدة أيام لزيادة الخلايا في الدم، بعد ذلك، يُسحب الدم من الوريد ويُمرر عبر جهاز خاص (جهاز فصل الخلايا) يقوم بالتقاط الخلايا الجذعية وإعادة باقي مكونات الدم للجسم فورًا.

وأضاف أن هذا المصر يتميز بأنه إجراء بسيط لا يتطلب جراحة أو تخدير عام، ويُعد المصدر الأسهل والأكثر استخدامًا حاليًا بنسبة تتجاوز 97% من الحالات.

- تجميع الخلايا من نخاع العظم مباشرة "Bone Marrow Harvest"

أشار إلى أن المصدر الثاني هو تجميع الخلايا من نخاع العظم مباشرة "Bone Marrow Harvest" ويتم في هذه الطريقة سحب الخلايا مباشرة من منبعها الأصلي داخل العظام الإسفنجية الكبيرة.

وتابع: تُجرى هذه العملية داخل غرفة العمليات وتحت تأثير التخدير العام. يقوم الطبيب بإدخال إبرة مخصصة عبر الجلد إلى تجويف عظم الورك (الحوض) من الخلف، ويسحب كمية محددة من النخاع السائل. وتُعد هذه الطريقة نادرة التطبيق في الوقت الراهن، وتقتصر على زراعة النخاع للأطفال ذوي الأوزان المنخفضة.

- دم الحبل السري "Umbilical Cord Blood"

نوه إلى أن المصدر الثالث، دم الحبل السري "Umbilical Cord Blood" وفيها الخلايا الجذعية الموجودة في دماء المشيمة والحبل السري لحديثي الولادة تكون غنية جدًا وذات كفاءة عالية وكيفية الحصول عليها تكون بعد ولادة طفل سليم مباشرة، يتم جمع الدم المتبقي في الحبل السري والمشيمة (دون أي ألم أو خطر على الأم أو الجنين)، ثم يُجمد ويُخزن في "بنوك دم الحبل السري" العامة أو الخاصة لاستخدامه لاحقًا.

وتابع: تمتاز هذه الخلايا بأنها مرنة مناعيًا ولا تتطلب تطابقًا نسيجيًا (HLA) كاملًا بنسبة 100%، إلا أن عيبها هو صغر كمية الخلايا في العينة الواحدة، مما يجعلها مثالية للأطفال والبالغين من ذوي الأوزان الصغيرة.

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