عادات يومية تجدد طاقتك وتخلصك من التعب

أشار الدكتور ألكسندر أولموس، أخصائي أمراض الباطنة، أن اتباع عادتين أساسيتين يمكن أن يحول الشعور بالتعب المستمر إلى حيوية ونشاط طوال اليوم.

الاستحمام بالماء البارد

أولى هذه العادات هي الاستحمام بالماء البارد في بداية اليوم لمدة دقيقتين، حيث تساعد هذه العادة على تعزيز مشاعر "النشاط واليقظة والانتباه والفخر والإلهام"، مع تقليل الضيق والعصبية، وفقا لموقع "سوري لايف".

التوقف عن تناول العشاء المتأخر

العادة الثانية هي تجنب تناول العشاء قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، ما يسمح للجسم بالتركيز على التعافي بدلاً من الهضم.

كما يؤدي شرب الماء الكافي، إدارة التوتر، النشاط البدني المنتظم، واختيار الأطعمة الصحية أدوارا حيوية في تجديد مستويات الطاقة والشعور بالحيوية على مدار اليوم.

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