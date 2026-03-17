قال الدكتور عاصم أنور ابوعرب، أستاذ سموم وملوثات الغذاء، معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية، إن رمضان في الأساس شهر الصيام والقيام والطاعات وتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار، وأساسيات الغذاء الصحي في هذا الشهر الكريم متشابهة مع غيره من الشهور.

وأضاف، خلال مقالة علمية، أن الاعتدال من الاستهلاك الغذائي مع مراعاة تناول ما يكفي من السعرات الحرارية واحتواء الطعام على المجموعات الغذائية المختلفة من بروتينات وكربوهيدرات ودهون وفيتامينات وأملاح معدنية والابتعاد عن الأنظمة الغذائية عالية البروتين والدهون الحيوانية والوجبات السريعة بالتأكيد سوف يؤدى إلى صيام صحى وبلا مشاكل.

وذكر أنه من النصائح الغذائية الإبكار بوقت الإفطار، أي بعد آذان المغرب مباشرة وتجنب تناول الطعام بسرعة والتدرج في تناوله، ومن المفضل أيضاً تأخير وجبة السحور إلى ما قبل الفجر بقليل لتقليل فترة الصيام قدر المستطاع، ومن المفيد جداً تناول مشروب دافئ قبل البدء بتناول وجبة الإفطار مما يعجل الشعور بالشبع وبالتالي تقليل كمية الغذاء المتناولة.

ونصح بتجنب الأطعمة المقلية المرتفعة في نسبة الزيوت وعدم الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة، كما ينصح بتقليل الكمية المتناولة من اللحوم لتفادي الإصابة بمشاكل الهضم، ومن النصائح الهامة أيضاً الإقلال من استعمال ملح الطعام مما يجنب ارتفاع ضغط الدم والشعور بالظمأ أثناء فترة الصوم مع تجنب تناول المخللات أو الأطعمة الحريفة.

كما نصح بالحرص على تناول طبق السلطة الخضراء وكمية كافية من الماء لتعويض نقص المياه بالجسم، ومن النصائح الهامة أيضاً عدم الإفراط في تناول الحلويات الشرقية التي يتم إعدادها خصيصاً في شهر رمضان كالقطايف والكنافة نتيجة لتأثيرها الضار بفعل ارتفاع محتواها من السكريات والدهون، وكذلك عدم الإكثار من شرب المشروبات السكرية الرمضانية المرتفعة في السعرات الحرارية مثل قمر الدين.

وأكد أهمية الإكثار من تناول الألياف خلال شهر رمضان والمتمثلة في الخضروات والفاكهة لما لها من فوائد صحية والمواظبة على ممارسة رياضة خفيفة قبل موعد وجبة الإفطار بساعة والتي لا ينتج عنها نقص في كمية السوائل في الجسم أو الشعور بالظمأ وممارسة رياضة المشي بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين ولمدة نصف ساعة يومياً للمساعدة في حرق السعرات الحرارية الزائدة المكتسبة من وجبة الإفطار.

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة عليا تضع رؤية لخريطة مستقبل سوق العمل

"مسيرتي كانت حافلة".. أول ظهور وتعليق لوزير التعليم العالي السابق أيمن عاشور

أبواب القيادات مفتوحة.. ماذا قال مدير مستشفيات قصر العيني خلال لقاءه طلاب الامتياز الجدد؟



