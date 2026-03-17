بالقرب من السفارة الأمريكية.. الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرتين في بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حدوث حالة استنفار أمني في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، بعدما تصدت الدفاعات الجوية لمسيرة مجهولة حلقت بالقرب من المنطقة الخضراء، وفق ما نقلته قناة الجزيرة.

أوضح المصدر الأمني، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الطائرة المسيرة في محيط السفارة الأمريكية.

في سياق متصل، أفاد مصدر بسماع دوي انفجار في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، ما أثار حالة من الترقب في المنطقة، بينما لم تتضح على الفور طبيعة الانفجار أو ما إذا كان ناجمًا عن إسقاط المسيرة.

كشف المصدر الأمني العراقي، أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة ثانية في محيط السفارة الأمريكية ببغداد.