إعلان

بالقرب من السفارة الأمريكية.. الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرتين في بغداد


كتب- محمد أبو بكر:

02:17 ص 17/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مصدر أمني عراقي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حدوث حالة استنفار أمني في محيط السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، بعدما تصدت الدفاعات الجوية لمسيرة مجهولة حلقت بالقرب من المنطقة الخضراء، وفق ما نقلته قناة الجزيرة.

أوضح المصدر الأمني، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الطائرة المسيرة في محيط السفارة الأمريكية.

في سياق متصل، أفاد مصدر بسماع دوي انفجار في محيط السفارة الأمريكية في بغداد، ما أثار حالة من الترقب في المنطقة، بينما لم تتضح على الفور طبيعة الانفجار أو ما إذا كان ناجمًا عن إسقاط المسيرة.

كشف المصدر الأمني العراقي، أن الدفاعات الجوية تصدت لمسيرة ثانية في محيط السفارة الأمريكية ببغداد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

الأهلي يحتج على قرار الاتحاد الأفريقي بمنع جماهيره من حضور مباراة الترجي
رياضة عربية وعالمية

اقتصاد

أخبار مصر

أخبار مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

