تناول 3 حبات من البرقوق الأحمر يوميًا.. هذا ما يحدث لجسمك وكليتيك

تناول 3 حبات من البرقوق الأحمر يوميًا.. هذا ما يحد

كتبت- نرمين ضيف الله:

البرقوق من الفواكه الصيفية ذات الطعم اللذيذ والفوائد المتعددة. وله تأثير كبير على الجسم، خاصة عند تناول 3 حبات منه يوميًا، ما ينعكس إيجابيًا على صحة الجسم والكلى.

في التقرير التالي، يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز هذه الفوائد، وفقًا لما ورد في موقع “ويب ميد”:

1. تحسين الهضم والوقاية من الإمساك

يحتوي البرقوق على الألياف والسوربيتول، وكلاهما يعمل كملين طبيعي، مما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء والتخلّص من الإمساك بفعالية عند تناوله بانتظام.

2. دعم صحة الكلى وتخفيف العبء عليها

تناول الفواكه المجففة مثل البرقوق يساعد على خفض مؤشرات وظائف الكلى مثل نيتروجين اليوريا والكرياتينين، خاصة لدى الأشخاص غير المدخنين ولا يتعاطون الكحول.

3. تحسين وظائف القلب وضغط الدم

البرقوق غني بالبوتاسيوم والفلافونويدات، ما يساعد على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب من خلال تقليل التوتر الوعائي وخفض الكوليسترول الضار. ويساهم تناوله يوميًا في ذلك بفضل محتواه من الألياف ومضادات الأكسدة.

4. تقوية العظام والوقاية من هشاشتها

يحتوي البرقوق على فيتامين K، بالإضافة إلى معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي تدعم كثافة العظام وتقلل من خطر الكسور، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

5. تنظيم مستويات السكر في الدم

تُساهم الألياف والبكتين الموجودة في البرقوق في إبطاء امتصاص السكريات، مما يساعد على تجنّب التقلبات السريعة في مستويات السكر، كما تحسّن حساسية الإنسولين عند تناوله بانتظام.

رغم فوائد البرقوق المتعددة، إلا أن هناك بعض التحذيرات التي يجب الانتباه إليها:

• محتواه من الأوكسالات قد يرفع خطر تكوُّن حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.

• نسبة فيتامين K العالية قد تعوق تأثير الأدوية المضادة لتخثّر الدم.

• تأثيره الملين إذا تم الإفراط في تناوله (أكثر من 4–5 حبات يوميًا)، مما قد يؤدي إلى الإسهال.

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