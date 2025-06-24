أطعمة تهدد مناعتك وتورم الغدد.. احذر الإفراط في تناولها

كتبت– نرمين ضيف الله

يدخل في نظامنا الغذائي اليومي عدد من الأطعمة التي قد تسبب مشكلات صحية خطيرة، من أبرزها تورم الغدد الليمفاوية، نتيجة لارتفاع مستويات اليود، والحديد، والسكريات، والدهون في الجسم.

وفي التقرير التالي، يستعرض موقع مصراوي أبرز الأطعمة التي تُسهم في زيادة خطر تورم الغدد الليمفاوية، وفقًا لما جاء في موقع “Livestrong”، مع نصائح غذائية بديلة أكثر أمانًا.

1. الأطعمة المُصنّعة

تحتوي على دهون متحولة، كميات كبيرة من الأملاح، ومضافات صناعية، مما يرفع من مستوى الالتهابات بالجسم ويؤدي إلى احتقان الغدد الليمفاوية.

أمثلة: رقائق البطاطس، اللحوم المصنعة مثل النقانق واللحوم المعلبة، والوجبات الجاهزة.

الآثار: ضعف تصريف الجهاز اللمفاوي، واحتباس السوائل تحت الجلد.

2. اللحوم الحمراء

تؤدي الدهون المشبعة وهرمونات النمو الموجودة في اللحوم الحمراء إلى زيادة الالتهابات، ما يسبب تورم الغدد.

أمثلة: لحم البقر، والنقانق.

الأفضل: استبدالها بالأسماك أو الدجاج.

3. منتجات الألبان

قد تؤدي إلى الاحتقان والألم بسبب تراكم المخاط أو وجود حساسية، ما يسبب أحيانًا تورم الغدد.

أمثلة: الحليب، الجبن، الزبدة، الآيس كريم.

4. السكريات

السكريات المضافة والنشويات المكررة تُسبب التهابات متكررة في الجسم.

أمثلة: الحلويات، المشروبات الغازية، الخبز الأبيض.

5. الأطعمة المقلية والدهون المتحولة

تعيق تصريف الجهاز اللمفاوي وتزيد من احتباس السوائل والأملاح بالجسم.

أمثلة: البطاطس المقلية، المخبوزات الصناعية.

الأفضل: تجنب الزيوت المهدرجة واستخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون.

6. الأطعمة المالحة

الملح الزائد يخل بتوازن السوائل في الجسم ويؤدي إلى احتباس الماء وتورم الغدد.

أمثلة: المخللات، الوجبات الجاهزة، اللحوم المعالجة.

نصائح للوقاية:

• تناول الحبوب الكاملة، الخضروات، والفواكه.

• استخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو.

• شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

• ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الجهاز اللمفاوي.

اقرأ أيضا:

تضبط الكوليسترول.. 4 وجبات إفطار هتقوي قلبك

ماذا يفعل تناول الكبدة الضاني بالكلى والكبد؟.. لن تتوقع

عدو خفي في أكلك.. طعام يدمر جهازك الهضمي ودماغك وأنت لا تدرى

عدو الكلى الأول.. توابل شهيرة تدمرك دون أن تدري

تقي من سرطان القولون.. 4 فواكه تدمر الخلايا السرطانية