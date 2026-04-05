إعلان

الجيش الإسرائيلي يتصدى لموجة صاروخية جديدة أطلقت من إيران

كتب : مصراوي

03:00 ص 05/04/2026

صاروخ إيراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن صواريخ أطلقت من إيران استهدفت إسرائيل مجددا في وقت مبكر من اليوم الأحد.

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان: "قبل فترة وجيزة، رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل أنظمة الدفاع تعمل حاليا على اعتراض هذا التهديد".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية مقطع فيديو قالت، إنه لاعتراض صواريخ في سماء جنوب إسرائيل.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العديد من قادة الجيش الإيراني قُتلوا في ضربة جوية ضخمة استهدفت طهران.

واندلعت الحرب قبل أكثر من شهر بضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، ما أدى إلى رد فعل انتقامي من قبل القوات الايرانية تسبب بامتداد النزاع إلى دول عدة في الشرق الأوسط وألحق أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

