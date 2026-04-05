إعلان

"أكسيوس": إيران لا تزال ترفض أي مقترح لوقف مؤقت لإطلاق النار

كتب : مصراوي

03:43 ص 05/04/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن إيران رفضت حتى الآن أي اقتراح لوقف مؤقت لإطلاق النار.

وطالبت إيران بحسب "أكسيوس" بإنهاء الحرب بشكل دائم مع ضمانات واضحة بأن الولايات المتحدة لن تشن هجوما آخر عليها.

ونقل "أكسيوس" عن المصدرين المطلعين على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أن الوسطاء مازالوا يحاولون جمع الأطراف في اجتماع مباشر، ولكن دون جدوى تُذكر حتى الآن.

أضاف "أكسيوس"، أن الوسطاء يعملون الآن على وضع تدابير محتملة لبناء الثقة كسبيل لإجراء محادثات مباشرة، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تحقيق أي شيء بحلول الموعد النهائي يوم الإثنين.

وذكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهلته للحكومة الإيرانية، بفتح مضيق هرمز أو تحمل العواقب، والتي تنتهي يوم الإثنين.

كتب ترامب على حسابه في منصة تروث سوشال: "أتذكرون عندما منحت إيران 10 أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد 48 ساعة فقط قبل أن تحلّ عليهم لعنة الجحيم"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا مفاوضات بين إيران وأمريكا إيران ترفض مفاوضات أمريكا الحرب على إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق