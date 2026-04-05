"أكسيوس": إيران لا تزال ترفض أي مقترح لوقف مؤقت لإطلاق النار



وكالات

قال موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن إيران رفضت حتى الآن أي اقتراح لوقف مؤقت لإطلاق النار.

وطالبت إيران بحسب "أكسيوس" بإنهاء الحرب بشكل دائم مع ضمانات واضحة بأن الولايات المتحدة لن تشن هجوما آخر عليها.

ونقل "أكسيوس" عن المصدرين المطلعين على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أن الوسطاء مازالوا يحاولون جمع الأطراف في اجتماع مباشر، ولكن دون جدوى تُذكر حتى الآن.

أضاف "أكسيوس"، أن الوسطاء يعملون الآن على وضع تدابير محتملة لبناء الثقة كسبيل لإجراء محادثات مباشرة، لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تحقيق أي شيء بحلول الموعد النهائي يوم الإثنين.

وذكّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهلته للحكومة الإيرانية، بفتح مضيق هرمز أو تحمل العواقب، والتي تنتهي يوم الإثنين.

كتب ترامب على حسابه في منصة تروث سوشال: "أتذكرون عندما منحت إيران 10 أيام لعقد اتفاق أو فتح مضيق هرمز؟ الوقت ينفد 48 ساعة فقط قبل أن تحلّ عليهم لعنة الجحيم"، وفقا لسكاي نيوز.