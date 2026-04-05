اليوم.. أولى جلسات محاكمة غادة إبراهيم بتهمة سب وقذف بوسي شلبي

كتب : صابر المحلاوي

03:00 ص 05/04/2026

غادة إبراهيم

تنظر المحكمة المختصة، اليوم، أولى جلسات محاكمة غادة إبراهيم، على خلفية اتهامها بسب وقذف الإعلامية بوسي شلبي.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت البلاغ المقدم من بوسي شلبي ضد غادة إبراهيم، والذي تضمن اتهامات بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المحكمة الجنائية للفصل فيه.

دفاع بوسي شلبي يتهم الفنانة بادعاء تزوير شهادة التخرج

وتقدمت المستشارة هايدي فضالي، دفاع الإعلامية بوسي شلبي، ببلاغ اتهمت فيه الفنانة غادة إبراهيم بالإساءة إلى موكلتها، والتشهير بها، فضلًا عن ادعاء تزوير شهادة تخرجها، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى مباشرة التحقيقات وإحالة القضية للمحاكمة.

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الاثنين

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟

