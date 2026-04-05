رياح وأمطار ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة


كتب- محمد فتحي:

03:40 ص 05/04/2026 تعديل في 10:36 ص

أمطار ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد 5-4-2026 على معظم المناطق بالجمهورية، مؤكدة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

قالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إن الأجواء اليوم الأحد مائلة للحرارة إلى حارة نهارا على أغلب الأنحاء، أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر فتكون الأجواء باردة، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 27 درجة.

أمطار خفيفة مساء على مطروح والسلوم

أضافت الهيئة أن هناك فرص أمطار خفيفة مساء الأحد على مناطق من: "مطروح- السلوم" على فترات متقطعة، إذ أن هناك نشاطا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الأمواج من "2.5-3.5".

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

واتساب يطرح ميزة جديدة لإلغاء الضوضاء في المكالمات
أخبار و تقارير

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق