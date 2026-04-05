رياح وأمطار ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد 5-4-2026 على معظم المناطق بالجمهورية، مؤكدة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

قالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إن الأجواء اليوم الأحد مائلة للحرارة إلى حارة نهارا على أغلب الأنحاء، أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر فتكون الأجواء باردة، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة 27 درجة.

أمطار خفيفة مساء على مطروح والسلوم

أضافت الهيئة أن هناك فرص أمطار خفيفة مساء الأحد على مناطق من: "مطروح- السلوم" على فترات متقطعة، إذ أن هناك نشاطا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء، تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن هناك اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة وارتفاع الأمواج من "2.5-3.5".