6 أطعمة ومشروبات لتنظيف الكلى والكبد.. احرص على تناولها

كتبت: رودينا ضوه

تؤدي التغذية السليمة دورًا محوريًا في دعم صحة الجسم وأعضائه المختلفة، خاصة الكبد والكلى اللذين يتحملان مسؤولية التخلص من السموم وتنقية الدم، وهناك العديد من الأطعمة الطبيعية التي تساهم بشكل فعال في تعزيز وظائف هذين العضوين، من خلال احتوائها على مضادات الأكسدة والعناصر التي تعتبر "قنبلة فوائد" غذائية.

التوت البري

التوت البري قد يساعد في تعزيز صحة الكلى بعدة طرق، مثل تقليل التهابات المسالك البولية، وتخفيف الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وتحسين ميكروبيوم الأمعا، ومع ذلك، فأن التوت البري قد يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى لدى بعض الأشخاص وفقًا لموقع healthline.

العنب

عصير العنب الأحمر والزبيب قد يكون لهما خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية الكلى من الترسب الدهني وتحسين قوتها ووظيفتها.

الأعشاب البحرية

الأعشاب البحرية البنية لمعرفة تأثيراتها المفيدة على البنكرياس والكلى والكبد، فقد أظهرت دراسة أجريت على الفئران التي تغذت على الأعشاب البحرية الصالحة للأكل لمدة 22 يومًا انخفاضًا في تلف الكلى والكبد الناتج عن مرض السكري.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم

قد يساعد تناول الكالسيوم على تقليل حصوات الكلى، ووفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية يلزم ارتباط الكالسيوم بالأوكسالات لتقليل امتصاص هذه المادة وإخراجها، وقد يؤدي تراكم الأوكسالات في البول إلى تكون حصوات الكلى

تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم

مثل منتجات الألبان قليلة الدسم، كحليب البقر والزبادي والجبن وفول الصويا، واللحوم الخالية من الدهون، والحبوب المدعمة.

اشرب شايًا منظفًا للكلى

شرب الشاي غير المحلى كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكلى، مقارنة بالأشخاص الذين لم يشربوا الشاي، بينما بعض الأنواع قد تساعد في تطهير الكلى تشمل الشاي الأخضر والأسود.

اقرأ أيضًا:

جمال شعبان يحذر من هذا الأمر.. يؤذي قلبك وأنت لا تشعر

3 أشياء شائعة وسامة في غرفة نومك.. احذر



3 مشروبات تحمي القلب وتخفض الكوليسترول الضار.. تناولها بعد الأكل



ما تأثير تناول الفاكهة والخضراوات على جودة النوم؟

"أسوأ عدو للكبد".. احذر الإكثار من تناول هذا العصير