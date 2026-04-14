عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لقاءً مع إيرادا أيوبوفا، وزيرة الثقافة بجمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية.

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية، إلى جمهورية مصر العربية.

لقاء مصري تتارستاني لتعميق الشراكة في مجالات الثقافة والفنون والتراث

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثقافي، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الثقافية في البلدين.

وخلال اللقاء، هنأت الدكتورة جيهان زكي نظيرتها التتارستانية بمناسبة اختيار مدينة «كازان» عاصمةً للثقافة الإسلامية لعام 2026، معربةً عن تطلعها إلى المشاركة في الاجتماع المقبل لوزراء ثقافة منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده في كازان، مشيرةً إلى أهمية استغلال هذه المناسبة لتطوير الشراكة والعلاقات الثقافية بين القاهرة وكازان، وكذلك تعزيز التعاون التراثي والفني خلال الفترة المقبلة، بما يفتح المجال أمام إطلاق فعاليات مشتركة تعكس ثراء الموروث الحضاري للبلدين، مشددةً، في الوقت نفسه، على أهمية الملف الثقافي في تعزيز التعاون الثنائي، وهو ما أكّد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية، خلال لقائهما صباح اليوم.

وأكدت وزيرة الثقافة، خلال اللقاء، عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط مصر وتتارستان، مشيرةً إلى أن الثقافة تمثل أحد أهم جسور التواصل بين الشعوب، وأداةً فاعلةً لترسيخ الحوار والانفتاح، وتبادل الخبرات الإنسانية والإبداعية.

وتناول اللقاء بحث آليات تنفيذ عدد من البرامج الثقافية المشتركة، تشمل تبادل الوفود الفنية، وتنظيم أسابيع ثقافية متبادلة، والتعاون في مجالات الترجمة والنشر، إلى جانب تبادل الخبرات في صون التراث المادي وغير المادي، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إدارة المتاحف والمشروعات الثقافية الكبرى.

وأعربت إيرادا أيوبوفا، وزيرة الثقافة بجمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية، من جانبها، عن تقديرها الكبير للمكانة الثقافية لمصر، ودورها الريادي في المنطقة، مؤكدةً حرص بلادها على توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

