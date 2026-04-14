حزب الله يعلن استهداف 13 بلدة في شمال إسرائيل مع بدء المحادثات

أعلن "حزب الله" اللبناني الثلاثاء، أنه استهدف 13 بلدة في شمال إسرائيل بصواريخ، وذلك بعد وقت قصير من بدء المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية في واشنطن.

وقال الحزب في بيان، إنه استهدف كريات شمونة والمطلة و11 بلدة أخرى "بوابل صاروخي متزامن" عند الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد حذّر من توقع زيادة في هجمات حزب الله بالتزامن مع استضافة واشنطن لأول محادثات دبلوماسية مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ عقود.