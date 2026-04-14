حزب الله يعلن استهداف 13 بلدة في شمال إسرائيل مع بدء المحادثات

كتب : وكالات

10:11 م 14/04/2026

حزب الله اللبناني أرشيفية

أعلن "حزب الله" اللبناني الثلاثاء، أنه استهدف 13 بلدة في شمال إسرائيل بصواريخ، وذلك بعد وقت قصير من بدء المحادثات اللبنانية-الإسرائيلية في واشنطن.

وقال الحزب في بيان، إنه استهدف كريات شمونة والمطلة و11 بلدة أخرى "بوابل صاروخي متزامن" عند الساعة 6:15 مساءً بالتوقيت المحلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد حذّر من توقع زيادة في هجمات حزب الله بالتزامن مع استضافة واشنطن لأول محادثات دبلوماسية مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين منذ عقود.

