خبير اقتصادي: العالم كله يتأثر بأزمة مضيق هرمز

كتب : داليا الظنيني

10:10 م 14/04/2026

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، بأن الاقتصاد الوطني لم يكن بمعزل عن التداعيات السلبية للأزمات الدولية الراهنة، لا سيما التأثيرات المباشرة للتوترات الإيرانية على حركة الملاحة في قناة السويس.

وقال بدرة، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج على مسؤوليتي، أن تعطل المرور في مضيق هرمز ألحق ضرراً كبيراً بالمضيق المائي، مشيراً إلى أن العالم أجمع يتأثر بهذه الصراعات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تقارير صندوق النقد الدولي وضعت مصر ضمن قائمة أقوى 20 اقتصاداً على مستوى العالم، حيث حصدت المركز الـ18 دولياً.

وذكر أن هذه المكانة تجعل الصندوق حريصاً على تحفيز أصحاب الرؤوس الأموال والمستثمرين لضخ استثماراتهم داخل السوق المصري، مؤكداً أن المقومات الاقتصادية للدولة تتسم بالمرونة والقوة رغم تذبذب أسعار الصرف الناتج عن الهزات العالمية.

وأشار الدكتور بدرة، إلى أنه من المتوقع أن يوافق صندوق النقد على المراجعة السابعة للبرنامج المصري، مدعوماً بنجاحات الدولة في ملف التنمية الاقتصادية.

وحول موجة الغلاء، أوضح أن العالم يمر بمرحلة تحريك لأسعار السلع الأساسية والمحروقات نتيجة قفزات أسعار النفط، مؤكداً أن الحكومة وضعت خططاً استباقية وتدابير فعالة لامتصاص صدمات التضخم التي قد تمتد تداعياتها لفترات زمنية متفاوتة.

وتابع بدرة حديثه موضحاً أن إصلاح البنية التحتية لآبار النفط المتضررة يحتاج لسنوات، معرباً عن حذره تجاه التصريحات السياسية الدولية بشأن وقف الحرب.

ولفت إلى أن السيطرة الأمريكية على المضائق الحيوية والمفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني تجعل الأزمة مرشحة للاستمرار.

واختتم أن تكلفة الحروب التي تقترب من تريليون دولار سيدفع المواطن العالمي ثمنها، وقد تفرض على البنك المركزي الأمريكي الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة، مما يزيد من حالة عدم اليقين في نمو الاقتصاد العالمي.

