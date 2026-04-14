المصور المصري محمد مهدي يفوز بجائزة "world press photo" للمرة الثانية

كتب : أحمد العش

10:09 م 14/04/2026

المصور المصري محمد مهدي

فاز المصور المصري محمد مهدي بجائزة "world press photo" لهذا العام، من خلال مشروعه الذي يسلط الضوء على معاناة سكان منطقة وادي القمر، المتضررين من التلوث الناتج عن مصانع الأسمنت المجاورة.

واكتشف مهدي المنطقة عبر صديق له، قبل أن يبدأ مشروعه "غبار القمر" الذي استغرق نحو عقد من العمل الميداني، حيث أقام فترات طويلة بين السكان وشاركهم تفاصيل حياتهم اليومية، بهدف توثيق الواقع البيئي والصحي الذي يعيشونه.

وقال مهدي أن مشروعه بدأ برصد حالات صحية بين الأطفال، من بينها الإصابة بالربو، نتيجة التلوث الناتج عن المصانع التي تعمل بالفحم وحرق المخلفات، مشيرًا إلى أن السكان يصفون الغبار المتصاعد بأنه "ضيف غير مرغوب فيه" يرافق حياتهم اليومية.

وتمكنت المسابقة من اختيار المشروع ضمن الفائزين الإقليميين عن قارة أفريقيا في فئة المشاريع الطويلة، من بين آلاف المشاركات المقدمة من مصورين حول العالم، ويضم العمل أكثر من 300 صورة و50 مقطع فيديو يوثقون تفاصيل الحياة في المنطقة.

وكان مهدي قد فاز سابقًا بجائزة "وورلد برس فوتو" في عام 2023 عن مشروعه "هنا، الأبواب لا تعرفني"، الذي وثق حياة مجتمع الصيادين قرب الإسكندرية.

محمد مهدي التصوير المصري World Press Photo

