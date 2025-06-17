4 أطعمة تعزز صحة القلب وتخفض ضغط الدم

التغذية السليمة تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة القلب، ويمكن لبعض الأطعمة والمكملات الطبيعية أن تقدم دعما كبيرا لوظيفة القلب والأوعية الدموية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

حمص حار

الحمص الحار، المعروف أيضًا باسم "السوندال"، خيارًا ممتازًا لصحة القلب، فهو غني بـالألياف والبوتاسيوم، وهما عنصران أساسيان لتوازن ضغط الدم، كما أنه قليل الدسم ويحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي.

أشواجاندا

يشتهر الأشواجاندا بفوائده لصحة القلب، وقدرته تقليل التوتر من خلال تنظيم مستويات الكورتيزول يساعد على الحفاظ على ضغط الدم ضمن نطاق صحي وتقليل القلق.

أوراق الكاري

أوراق الكاري إضافة قيمة لنظامك الغذائي الصحي للقلب، فهي غنية بـمضادات الأكسدة ومركبات طبيعية تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما أن الألياف الموجودة فيها تساعد على تحسين تدفق الدم وخفض ضغط الدم.

العنب

العنب مصدرًا طبيعيًا لـفيتامين C ويعزز المناعة، فضلا عن احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد على الحفاظ على تدفق دم صحي، وخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، وبالتالي دعم صحة القلب بشكل فعال.

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