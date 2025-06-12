أفضل 5 أطعمة لخفض نسبة السكر في الدم.. منها البامية

كتب – سيد متولي

ضبط مستوى السكر في الدم أمر بالغ الأهمية للوقاية من سلسلة من المضاعفات الصحية الخطيرة التي قد تنشأ عن ارتفاع مستويات الجلوكوز باستمرار، فعندما يظل مستوى السكر في الدم مرتفعًا مع مرور الوقت، فإنه يُلحق الضرر بالأوعية الدموية والأعصاب في جميع أنحاء الجسم، ما يؤدي إلى مشاكل مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والفشل الكلوي والعمى وتلف الأعصاب (الاعتلال العصبي) في الأطراف، مما قد يؤدي إلى تقرحات القدم وحتى البتر.

علاوة على ذلك، يُضعف ضعف ضبط مستوى السكر في الدم جهاز المناعة، ما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالعدوى وبطء التئام الجروح.

واللافت للنظر أن بعض الأطعمة، إذا ما تم اختيارها بعناية، يمكن أن تساعد في استعادة توازن سكر الدم بسرعة، كما أنها تُشكل حاجزًا طويل الأمد ضد داء السكري من النوع الثاني.

ويمكن لبعض الأطعمة أن تعمل على خفض نسبة السكر في الدم، وهي:

القرفة

القرفة توابل عطرية تُحاكي الأنسولين وتزيد من نقل الجلوكوز إلى الخلايا، تناول جرام واحد فقط من القرفة يوميًا يُخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ لدى مرضى السكري من النوع الثاني، لكن السر يكمن في الالتزام واختيار النوع المناسب، بحسب تايمز أوف إنديا.

بذور الشيا

بفضل محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان وأوميجا 3، تتشكل مادة هلامية عند نقع بذور الشيا، يُبطئ هذا الهلام عملية هضم الطعام وإطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، كما أن إضافة بذور الشيا المنقوعة إلى عصير الصباح أو وعاء من اللبن الرائب يُساعد على الوقاية من ارتفاع السكر في الدم.

البامية

البامية غنية بالصمغ، وهو مادة هلامية تُبطئ امتصاص السكر في الأمعاء، ويمكن للبامية أن تُخفّض مستويات السكر في الدم بعد الأكل.

بذور الحلبة

بذور الحلبة تخفض ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات، إذ تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تُبطئ هضم وامتصاص الكربوهيدرات، ما يعني أن السكريات لا تتدفق إلى مجرى الدم فجأةً

كما أن تناول بذور الحلبة بانتظام يحسن حساسية الأنسولين ويخفض سكر الدم الصائم، ويُفضّل نقعها طوال الليل وتناولها صباحًا على معدة فارغة.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل: الشوفان والقمح، غنية بالألياف القابلة للذوبان، وعند إضافتها إلى نظامك الغذائي تعمل على خفض نسبة السكر في الدم.

اقرأ أيضًا:

من 3 مكونات.. نوع عصير يضبط الضغط ويقوي القلب والجهاز الهضمي

هذا ما يحدث للقولون والكلي عند تناول البطيخ.. مفاجأة صادمة

على طريقة أفلام الخيال العلمي.. سمكة قرش تسقط من السماء فما قصتها؟

3 أعراض خطيرة تكشف الإصابة بالسرطان.. احذرها

بجوازك المصري فقط.. 4 دول يمكنك زيارتها بسهولة وبدون تأشيرة

ليلة قمرية تدخل في هذه الأبراج الفلكية وتنقلب حياتهم العاطفية