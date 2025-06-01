5 علامات تشير لارتفاع الكوليسترول الضار.. لا تتجاهلها

كتبت: نورهان ربيع

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يؤدي إلى تراكم الدهون في الأوعية الدموية أو الشرايين ومن ثم انسدادها أو تضييقها بشكل يزيد من خطر حدوث الجلطات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي السطور التالية نوضح بعض الإشارات التحذيرية التي يطلقها الجسم وتنذر بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا لموقع thehealthsite.

1- ألم وانزعاج في الصدر

قد يشير الألم المفاجئ وعدم الراحة في صدرك مباشرة إلى عجز قلبك عن العمل بشكل صحيح، وإلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم لديك وهو أيضا علامة على عدم حصول قلبك على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين، فيما يعرف باسم الذبحة الصدرية والتي هي أحد أعراض مرض الشريان التاجي (CAD)، والذي يحدث بسبب تراكم لويحات الكوليسترول في الشرايين التاجية.

2- ضيق التنفس

يعد ضيق التنفس مؤشرًا تحذيريًا آخر قد يُرسله جسمك عند ارتفاع مستويات الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، وعندما يؤدي الكوليسترول (المادة الدهنية الشمعية في الدم) إلى تكوين لويحات داخل الشرايين، فإنه يسبب تضييق شرايين القلب، ما يعيق تدفق الدم الطبيعي إلى القلب.

3- الرواسب الدهنية على الجلد (زانثوماس)

الرواسب الدهنية بالقرب من منطقة العين أو في أي مكان على الجلد من العلامات التحذيرية الرئيسية لارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، إذ تتكون هذه الزوائد الصفراء أو البرتقالية من الكوليسترول، وتوجد عادة على الجفون، والمرفقين، والركبتين، أو حول العينين.

4- ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط (فرط ضغط الدم)يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد الآثار الجانبية الشائعة لارتفاع كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، فمع تراكم لويحات الكوليسترول في الشرايين، تعيق تدفق الدم، ما يجبر القلب على بذل جهد أكبر لضخ الدم عبر الشرايين الضيقة، ويؤدي هذا الجهد المتزايد إلى ارتفاع ضغط الدم.

5- الشعور بالتعب والإرهاق طوال اليومالشعور بالتعب أو الإرهاق غير المعتاد، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، قد يكون علامة على أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول، فعندما تُصاب الشرايين بالكوليسترول، يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم، مما قد يؤدي إلى شعور عام بالتعب وانخفاض الطاقة.

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