في الوقت الذي ينظر فيه إلى الأنظمة الغذائية الصحية على أنها درع واق لصحة الدماغ، كشفت دراسة طويلة الأمد عن نتائج غير متوقعة تشير إلى أن بعض مكوناتها قد ترتبط بتراجع أسرع في وظائف عقلية معينة. وبحسب صحيفة نيويورك بوست، اعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 1600 شخص بالغ لمدة 10 سنوات، حيث خضعوا لفحوصات رنين مغناطيسي متكررة، إلى جانب تسجيل دقيق لنمطهم الغذائي على مدار فترة البحث.

وأظهرت النتائج أن الالتزام بنظام مايند الغذائي، الذي يجمع بين حمية البحر المتوسط ونظام داش، يساهم بشكل عام في الحفاظ على بنية الدماغ، إذ يساعد في تقليل فقدان المادة الرمادية المسؤولة عن التفكير واتخاذ القرار والتحكم في الحركة.

كيف تهدد بعض الأطعمة صحة الدماغ؟

لكن المفارقة تمثلت في أن بعض الأطعمة المصنفة ضمن هذا النظام، مثل الحبوب الكاملة كالشوفان والأرز البني والجبن، ارتبطت بتراجع أسرع نسبيا في بعض مؤشرات صحة الدماغ مقارنة بغيرها من مكونات النظام.

ما الأطعمة التي تدعم صحة الدماغ؟

في المقابل، برزت أطعمة أخرى مثل التوت والدواجن كعناصر داعمة لصحة الدماغ، حيث أظهرت ارتباطا إيجابيا بالحفاظ على الوظائف المعرفية. وأكد الباحثون أن هذه النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، بل قد تعكس تأثيرات لعوامل أخرى مرتبطة بنمط الحياة أو العادات الغذائية لمن يستهلكون هذه الأطعمة بكثرة، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات للتأكد.

ما فوائد نظام مايند الغذائي؟

ورغم هذه الملاحظات، لا يزال نظام مايند يحتفظ بسمعته الإيجابية، إذ تشير الأدلة إلى قدرته على تقليل خطر الإصابة بالخرف بنسبة ملحوظة، خاصة لدى من يلتزمون به لفترات طويلة. ويرجع العلماء هذه الفوائد إلى دوره في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وخفض ضغط الدم، ما يساهم في حماية الخلايا العصبية وتقليل احتمالات الإصابة بأمراض مثل ألزهايمر.

