أطعمة تزيد معاناة الجيوب الأنفية.. احذرها في البرد

كتب - محمود عبده :

01:00 ص 03/04/2026

تقلب الطقس

تزداد مشكلات الجيوب الأنفية مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق فعالة لتخفيف الأعراض والوقاية من الالتهابات، خاصة من خلال النظام الغذائي.

ما الأطعمة التي تزيد من التهاب الجيوب الأنفية؟

وبحسب موقع aentassociates، فإن هناك مجموعة من الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الجيوب الأنفية، نتيجة تأثيرها المباشر على الالتهابات أو زيادة إفراز المخاط داخل الأنف.

أطعمة ينصح بتجنبها عند الإصابة بالجيوب الأنفية

منتجات الألبان
تسهم في زيادة كثافة المخاط داخل الجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى تهيج الجيوب الأنفية وتفاقم الشعور بالانسداد.

السكر المكرر
يعد من أبرز مسببات الالتهاب في الجسم، وقد يزيد من تورم الجيوب الأنفية ويضاعف حدة الأعراض.

الشوكولاتة والحلويات
تحتوي غالبا على نسب مرتفعة من السكر المكرر، ما يجعلها عاملا مساعدا في زيادة الالتهاب وتدهور الحالة.

الأطعمة الغنية بالهيستامين
مثل الجبن واللحوم المصنعة، إذ قد تحفز استجابة تشبه الحساسية، ما يؤدي إلى تهيج الجيوب الأنفية وزيادة الأعراض.

الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين
رغم أنها آمنة لكثير من الأشخاص، فإنها قد تسبب انسدادا أو سيلانا في الأنف لدى البعض، وهو ما ينصح بتجنبه خلال فترات التهاب الجيوب الأنفية.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
عبد الرحمن أبو زهرة يتصدر التريند بسبب أزمته الصحية ونقله للمستشفى
المرشد الإيراني "مجتبي" أمام خريطة مفاعل ديمونا.. ما القصة؟ (فيديو)
من جبال إيران إلى دولة عربية.. كيف أدارت CIA عملية إنقاذ الطيار المفقود؟
هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
