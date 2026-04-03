

تزداد مشكلات الجيوب الأنفية مع تقلبات الطقس وانخفاض درجات الحرارة، ما يدفع الكثيرين للبحث عن طرق فعالة لتخفيف الأعراض والوقاية من الالتهابات، خاصة من خلال النظام الغذائي.

ما الأطعمة التي تزيد من التهاب الجيوب الأنفية؟

وبحسب موقع aentassociates، فإن هناك مجموعة من الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الجيوب الأنفية، نتيجة تأثيرها المباشر على الالتهابات أو زيادة إفراز المخاط داخل الأنف.

أطعمة ينصح بتجنبها عند الإصابة بالجيوب الأنفية

منتجات الألبان

تسهم في زيادة كثافة المخاط داخل الجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى تهيج الجيوب الأنفية وتفاقم الشعور بالانسداد.

السكر المكرر

يعد من أبرز مسببات الالتهاب في الجسم، وقد يزيد من تورم الجيوب الأنفية ويضاعف حدة الأعراض.

الشوكولاتة والحلويات

تحتوي غالبا على نسب مرتفعة من السكر المكرر، ما يجعلها عاملا مساعدا في زيادة الالتهاب وتدهور الحالة.

الأطعمة الغنية بالهيستامين

مثل الجبن واللحوم المصنعة، إذ قد تحفز استجابة تشبه الحساسية، ما يؤدي إلى تهيج الجيوب الأنفية وزيادة الأعراض.

الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

رغم أنها آمنة لكثير من الأشخاص، فإنها قد تسبب انسدادا أو سيلانا في الأنف لدى البعض، وهو ما ينصح بتجنبه خلال فترات التهاب الجيوب الأنفية.

