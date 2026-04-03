تسعى كثير من النساء خلال فترة الحمل للحفاظ على نشاطهن البدني دون تعريض أنفسهن أو الجنين لأي مخاطر، ويعد المشي من أكثر الأنشطة شيوعا، لكن يبقى السؤال: هل هو آمن ومفيد فعلا؟

وبحسب ما أكدته الدكتورة زكية أحمد أبو سليمان، استشاري طب النساء والتوليد، في حديثها لـ"مصراوي"، فإن المشي من أفضل التمارين الآمنة للحامل، بشرط الالتزام ببعض الضوابط الصحية التي تضمن سلامة الأم والجنين.

هل المشي آمن خلال الحمل؟

وتوضح استشاري طب النساء والتوليد، أن المشي يعد نشاطا آمنا لمعظم الحوامل، خاصة في حالات الحمل الطبيعي، إذ لا يشكل ضغطا كبيرا على الجسم مقارنة بتمارين أخرى.

ما فوائد المشي للحامل؟

يساعد المشي على تحسين الدورة الدموية، وتقليل التورم، كما يساهم في الحفاظ على وزن صحي خلال الحمل.

هل يقلل المشي من آلام الحمل؟

يساهم في تخفيف آلام الظهر والمفاصل، ويقلل من الشعور بالإجهاد والتعب.

ما تأثير المشي على الحالة النفسية للحوامل؟

يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق، بفضل تنشيط إفراز هرمونات السعادة.

هل يسهل المشي عملية الولادة؟

قد يساعد الانتظام في المشي على تقوية عضلات الجسم، ما يسهم في تسهيل عملية الولادة الطبيعية.

ما المدة المناسبة للمشي يوميا للحوامل؟

تنصح بالمشي لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة يوميا، مع مراعاة الراحة عند الشعور بالإجهاد.

متى يجب تتجنب الحوامل المشي؟

تحذر من ممارسة المشي في حالات معينة مثل وجود مضاعفات في الحمل، أو نزيف، أو آلام شديدة، مؤكدة ضرورة استشارة الطبيب في هذه الحالات.

واختتمت الدكتورة زكية أبو سليمان، بنصائح مهمة للحوامل قبل المشي:

-ارتداء حذاء مريح

-شرب كميات كافية من الماء

-تجنب الإرهاق أو المشي لمسافات طويلة

-اختيار أوقات مناسبة بعيدا عن الحر الشديد

