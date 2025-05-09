تحميك من دهون الكبد.. 5 أطعمة سحرية تناولها فورا

كتب – سيد متولي

تسبب دهون الكبد مرض الكبد الدهني، وهو مشكلة صحية تهدد هذا العضو الحيوي في الجسم، لذا يجب التعامل معها سريعا وتقليل المخاطر عن طريق اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين.

ويمكن لبعض الأطعمة أن تساعد على تنظيف الكبد، وتحسين عملية التمثيل الغذائي للدهون، ما يقلل خطر الإصابة بالكبد الدهني، وتتمثل في:

السبانخ

تناول السبانخ يقلل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، إذ تحتوي على عناصر غذائية تساعد على تقليل الدهون وتنقية الكبد من السموم.

الفاصوليا السوداء

تعمل الفاصوليا السوداء على تقليل الإصابة بمرض الكبد الدهني، إذ تحتوي على المغنسيوم، والألياف الغذائية التي تنظم السكر والكوليسترول، ما يمنع تراكم الدهون في الكبد عند ارتفاع مستوياتهما بالدم، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الكبد عن طريق محاربة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات.

الأفوكادو

فاكهة الأفوكادو غنية بالمغنسيوم الذي يحارب دهون الكبد، كما تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد على تعزيز وظائفه الحيوية، والجلوتاثيون الذي يعمل على تنقيته من السموم.

المكسرات

تناول المكسرات، مثل اللوز والكاجو يقلل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، بفضل المغنسيوم والدهون الأحادية غير المشبعة.

فول الصويا

فول الصويا أحد الأطعمة التي تدعم صحة الكبد، بفضل البروتين الخالي من الدهون المشبعة، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني عند تناوله.

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