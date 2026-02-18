نجح علماء آثار صينيون في حل لغز مادة بيضاء غامضة عثر عليها ملتصقة برؤوس وأعناق مومياوات في حوض تاريم شمال غربي الصين، ليتضح أنها أقدم قطعة جبن معروفة في العالم، يعود تاريخها إلى نحو 3600 عام.

متى ظهرت العينات لأول مرة؟

وبحسب موقع جريك ريبوت، ظهرت هذه العينات لأول مرة قبل قرابة عشرين عاما داخل مقبرة شياوهي التي تعود إلى العصر البرونزي، ومع تطور تقنيات تحليل الحمض النووي، تمكن فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم من تحديد طبيعة المادة، مؤكدين أنها نوع من جبن الكفير المخمر.

ماذا كشفت التحاليل؟

وكشفت الفحوص أن الجبن صنع من حليب الأبقار والماعز، والأمر اللافت أن صانعيه فصلوا بين نوعي الحليب بدلا من مزجهما، في أسلوب يختلف عن تقاليد صناعة الجبن في مناطق أخرى من العالم القديم.

كما كشفت العينات عن وجود بكتيريا وخمائر حية، ما يجعلها من أقدم الأمثلة المعروفة على الأطعمة المخمرة ذات الفوائد الصحية، وأوضح تحليل الحمض النووي للبكتيريا أن تقنيات الألبان ربما انتقلت من منطقة القوقاز إلى شرق آسيا، ما يعيد رسم بعض التصورات حول طرق انتشار ثقافة التخمير قديما.

سر وضعها مع الموتى

ويرجح الباحثون أن الجبن لم تكن مجرد غذاء، بل ربما استخدمت كزاد للموتى في رحلتهم إلى العالم الآخر، "بحسب اعتقادهم"، أو كجزء من طقوس جنائزية تكريما لهم، خاصة أن إنتاجها في ذلك الزمن كان يتطلب جهدا ومعرفة خاصة.



