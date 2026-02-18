إعلان

لغز عمره 3600 عام.. قصة أقدم قطعة جبن في العالم

كتب : سيد متولي

08:00 م 18/02/2026

قصة أقدم قطعة جبن في العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجح علماء آثار صينيون في حل لغز مادة بيضاء غامضة عثر عليها ملتصقة برؤوس وأعناق مومياوات في حوض تاريم شمال غربي الصين، ليتضح أنها أقدم قطعة جبن معروفة في العالم، يعود تاريخها إلى نحو 3600 عام.

متى ظهرت العينات لأول مرة؟

وبحسب موقع جريك ريبوت، ظهرت هذه العينات لأول مرة قبل قرابة عشرين عاما داخل مقبرة شياوهي التي تعود إلى العصر البرونزي، ومع تطور تقنيات تحليل الحمض النووي، تمكن فريق من الأكاديمية الصينية للعلوم من تحديد طبيعة المادة، مؤكدين أنها نوع من جبن الكفير المخمر.

ماذا كشفت التحاليل؟

وكشفت الفحوص أن الجبن صنع من حليب الأبقار والماعز، والأمر اللافت أن صانعيه فصلوا بين نوعي الحليب بدلا من مزجهما، في أسلوب يختلف عن تقاليد صناعة الجبن في مناطق أخرى من العالم القديم.

كما كشفت العينات عن وجود بكتيريا وخمائر حية، ما يجعلها من أقدم الأمثلة المعروفة على الأطعمة المخمرة ذات الفوائد الصحية، وأوضح تحليل الحمض النووي للبكتيريا أن تقنيات الألبان ربما انتقلت من منطقة القوقاز إلى شرق آسيا، ما يعيد رسم بعض التصورات حول طرق انتشار ثقافة التخمير قديما.

سر وضعها مع الموتى

ويرجح الباحثون أن الجبن لم تكن مجرد غذاء، بل ربما استخدمت كزاد للموتى في رحلتهم إلى العالم الآخر، "بحسب اعتقادهم"، أو كجزء من طقوس جنائزية تكريما لهم، خاصة أن إنتاجها في ذلك الزمن كان يتطلب جهدا ومعرفة خاصة.

أقرأ أيضًا:

عيون لا تصدق.. 8 حيوانات ستدهشك بغرابتها

انفراجات قادمة.. 5 أبراج تعيش تحولات حياتية مهمة

قد تسبب التسمم.. احذر هذه الأطعمة قد تتلف سريعا خارج الثلاجة

5 فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة.. اعرفها

5 خضروات مليئة بفيتامين سي تقوي المناعة وتحافظ على الصحة




جبن أقدم جبن مصر القديمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قوات الاحتلال تمنع إدخال وجبات الإفطار إلى المصلين في الأقصى
أخبار وتقارير

قوات الاحتلال تمنع إدخال وجبات الإفطار إلى المصلين في الأقصى
فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة
أخبار وتقارير

فلكي أردني يزعم: بعض الدول صامت اليوم بناء على مشاهدة كوكب الزهرة
تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
رمضان ستايل

تحدي المعرفة.. مصراوي يطلق فوازير "لعبة التوأم" في رمضان
الأكثر غرابة في عالم الحشرات.. أنواع لا تعيش سوى ساعات معدودة
علاقات

الأكثر غرابة في عالم الحشرات.. أنواع لا تعيش سوى ساعات معدودة
رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟
رياضة عربية وعالمية

رقم صادم.. كم مرة تعرض فينيسيوس جونيور للعنصرية؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
خريطة رمضان على مصراوي.. باقة برامج دينية وتوعوية تناسب كل أفراد الأسرة
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة