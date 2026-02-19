ليست كل مشكلات القلب تبدأ بألم حاد في الصدر كما يعتقد كثيرون؛ ففي أحيان كثيرة يرسل الجسم إشارات مبكرة وخفية قد تمر دون انتباه.

ويمكن الانتباه لهذه العلامات والتعامل معها بجدية، وأن يحدث فارقا كبيرا في سرعة التشخيص وتقليل المخاطر الصحية المحتملة.

وبحسب ما أوردته صحيفة The Mirror، هناك مجموعة من الأعراض المبكرة التي قد تعكس تراجعا في كفاءة القلب، وينصح بعدم تجاهلها خاصة إذا تكررت أو استمرت لفترة.

إرهاق غير مبرر

الشعور بتعب مستمر أو إجهاد غير معتاد، حتى بعد الحصول على قسط كاف من الراحة، قد يكون مؤشرا على أن القلب لا يضخ الدم بكفاءة كافية، وفي هذه الحالة يفضل إجراء فحص طبي للاطمئنان.

ضيق في التنفس

مواجهة صعوبة في التنفس أثناء أنشطة يومية بسيطة، مثل المشي لمسافة قصيرة أو صعود الدرج، وقد تعكس عبئا على عضلة القلب وضعف قدرتها على تلبية احتياجات الجسم من الأكسجين.

تورم الأطراف أو البطن

ظهور انتفاخ في القدمين أو الكاحلين أو منطقة البطن، خاصة إذا كان مفاجئا أو متزايدا، قد يرتبط بتجمع السوائل نتيجة ضعف أداء القلب فيما يعرف بقصور القلب.

اضطراب ضربات القلب

الإحساس بخفقان متكرر أو رفرفة داخل الصدر قد يدل على خلل في انتظام النبض، وهو أمر قد يرفع احتمالات حدوث مضاعفات مثل الجلطات إذا لم يتابع طبيا.

غثيان ومشكلات هضمية

الشعور بالغثيان أو عسر الهضم أو فقدان الشهية خصوصا لدى النساء، وقد يكون أحيانا مرتبطا بضعف تدفق الدم، وليس فقط باضطرابات الجهاز الهضمي كما يعتقد.

دوار أو دوخة متكررة

نوبات الدوخة، خاصة عند الوقوف أو تغيير وضعية الجسم، قد تشير إلى اضطراب في إيقاع القلب أو انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ.

