خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والدواجن والذهب

كتب : آية محمد

01:48 م 20/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20-2-2026، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

18 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

