في أول ظهور لهما بعد الطلاق.. خبير يكشف مفاجآت في لغة جسد تامر حسني وبسمة بوسيل

كتبت- أسماء مرسي:

في أول ظهور علني لهما عقب إعلان الطلاق، لفت النجم تامر حسني والفنانة بسمة بوسيل الأنظار خلال احتفالهما بعيد ميلاد ابنتهما، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قدم خبير لغة الجسد مصطفى مسلم تحليلا لتصرفات الطرفين، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك".

تامر حسني.. ابتسامة متحفظة وحاجز نفسي

أشار "مسلم" إلى أن الفنان تامر حسني ظهر بابتسامة يمكن وصفها بالمتحفظة للغاية، مشيرا إلى وجود ما يشبه الحاجز النفسي بينه وبين طليقته بسمة بوسيل.

بسمة بوسيل.. بصيص أمل وحنين للماضي

بينما أوضح الخبير أن بسمة بوسيل بدت وكأنها تحمل بصيص أمل والحنين إلى صورة تامر حسني في الماضي.

الابنة "تاليا".. مشاعر سلبية وحزن عميق

أما بالنسبة لابنتهما الكبرى "تاليا"، هناك مشاعر سلبية وحزن كبير يسيطر على تعابير وجهها، بالإضافة إلى شعور بالانزعاج نتيجة لتجربة انفصال والديها وما حدث بعدها.

لمسة تامر على الكتف.. محاولة لطمأنة زائفة

وأضاف أن الإشارة إلى وضع تامر حسني يده على كتف بسمة، معتبرا ذلك محاولة منه لإظهار نوع من الرعاية والإيحاء بأن الأمور لا تزال على ما يرام.

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