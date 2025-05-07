تظهر على العينين.. علامات تحذيرية تكشف الإصابة بالسكري وأمراض القلب

كتبت: نورهان ربيع

صحة العين من الأشياء التي يحرص عليها الجميع، فأي خطر أو ضرر يصيبها قد يتسبب في تغيير حياتك بالكامل، كما أثبتت الدراسات أن هناك العديد من الأمراض وبعضها خطير تظهر أعراضها على العين، ولذلك عليك مراقب عينك جيدا وعدم تجاهل أي عرض يظهر عليها بالفحص والكشف عليها قد يكون سببا في شفائك من مرض آخر لم تكن تعلمه، وفيما يلي نوضح أهم هذه الأمراض بحسب موقع aao.

1- ورم الدماغ يمكن أن تسبب الأورام ارتفاعًا في ضغط الدماغ، والذي ينتقل بدوره إلى العين، ويسبب التورم بالقرب من مؤخرة العين تغيرات في العصب البصري، والتي يمكن لطبيب العيون رؤيتها، ومن علامات ورم الدماغ أيضًا فقدان الرؤية الجانبية، أو ازدواج الرؤية حديثًا، أو تغيرات في حجم الحدقة.

2- سرطانات الدم أو الأنسجة أو الجلديمكن اكتشاف العديد من أنواع السرطان خلال فحص دقيق للعين، يصيب سرطان الجلد الجفون والأسطح الخارجية للعين، كما يمكن أن يؤثر سرطان الدم والليمفوما على الجزء الداخلي من العين. ويمكن أن تنتشر أورام الثدي ومناطق أخرى إلى هياكل العين.

3- داء السكر قد يكون ظهور أوعية دموية صغيرة في شبكية العين، تُسرب سائلاً أصفر أو دماً، علامة على اعتلال الشبكية السكري، في بعض الأحيان، يظهر هذا المرض في أنسجة العين حتى قبل تشخيص الشخص بمرض السكري، ويساعد الكشف المبكر على تجنب فقدان البصر ومضاعفات خطيرة أخرى.

4- أمراض القلب قد يتمكن أطباء العيون من اكتشاف العلامات المبكرة لأمراض القلب في العين، وذلك عند فحص شبكية العين بدقة باستخدام جهاز تصوير يُسمى التصوير المقطعي البصري، قد يتمكن الأطباء من اكتشاف العلامات المجهرية التي تُخلفها جلطة في العين، وقد تظهر هذه العلامات في شبكية العين لدى الأشخاص الأصحاء، ولكنها توجد بأعداد أكبر لدى المصابين بأمراض القلب.

5- ارتفاع ضغط الدم قد تشير الانحناءات أو التواءات أو النزيف غير الطبيعي من الأوعية الدموية في مؤخرة العين إلى ارتفاع ضغط الدم.

6- ارتفاع الكوليسترول قد يكون ظهور حلقة صفراء أو زرقاء حول القرنية علامة على ارتفاع الكوليسترول، خاصةً لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا، كما قد تشير الترسبات في الأوعية الدموية لشبكية العين إلى ارتفاع الكوليسترول. وقد يكون هذا مؤشرًا على سكتة دماغية مهددة للحياة.

7- الذئبة قد يتزامن هذا المرض الالتهابي مع جفاف العين، كما يمكن أن يسبب تورمًا في الجزء الأبيض من العين، أو الطبقة الوسطى منها، أو الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين.

8- سمية الأدوية قد تكون العديد من الأدوية سامة لشبكية العين والعصب البصري، وتشمل أعراض السمية احمرار الجفون وتقشرها، واحمرار العينين، وحكة القرنية، أو التهاب الملتحمة.



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