يظل دون أعراض لسنوات.. علامات خفية تدل على ارتفاع ضغط الدم

كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع ضغط الدم حالة صامتة، يتطور عادةً على مدار سنوات لكي تلاحظ أي أعراض.

ولكن حتى دون ظهور أعراض، يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية والأعضاء، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين.

والاكتشاف المبكر مهم، إذ يمكن أن تساعدك القراءات المنتظمة على ملاحظة أي تغييرات.

قد لا تكون على دراية بارتفاع ضغط الدم لأنه لا يسبب أي أعراض في كثير من الأحيان، لهذا يطلق عليه "القاتل الصامت".

ومع ذلك هناك بعض العلامات الدقيقة التي يجب أن تكون على دراية بها والتي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة، وفق ما نقل موقع "healthline" المعني بالصحة.

علامات خفية

صداع الصباح الباكر

نزيف في الأنف

عدم انتظام ضربات القلب

تغييرات الرؤية

طنين في الأذنين

ما العوامل التي يمكن الوقاية منها لارتفاع ضغط الدم؟

يمكن إرجاع معظم أسباب ارتفاع ضغط الدم إلى عوامل نمط الحياة، والتي يمكن تعديلها لمنع تطورها وتشمل:

1- التقليل من تناول الصوديوم

2- اتباع نظام غذائي متوازن ، يشمل الكثير من الفاكهة والخضروات

3- ممارسة الرياضة بانتظام

4- الامتناع عن التدخين

5- التقليل من استهلاك الكحول.

6- الحد من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

إذا كان لديك تاريخ عائلي من ارتفاع ضغط الدم ، أو إذا تم تشخيصك بالفعل بارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك تقليل الإجهاد والتحكم فيه، وإجراء فحوصات منتظمة وتناول أي أدوية يصفها طبيبك لخفض ضغط الدم.

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